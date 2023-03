Schalke rechnet mit Erteilung der Lizenz - letzte Rudy-Rate bezahlt, Harit fast fix

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat an diesem Mittwoch seine Geschäftszahlen präsentiert. Die Zahlen sind erschreckend, die Lizenz sei aber nicht in Gefahr.

Es ist ein Termin, der so langweilig klingt wie ein 0:0 bei strömendem Regen – aber wenn der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 seine Geschäftszahlen präsentiert, so wie gestern die für das Jahr 2022, dann sind nicht nur die Details spannend, sondern auch die kunstvolle Kreativität, wie es die Königsblauen schaffen, furchtbare Zahlen mit einer sehr positiven Botschaft zu versehen. Und das, was der Klub nun verkündete, klingt so positiv wie ein 5:4 im Hochsommer. „Bereits für das Geschäftsjahr 2023 prognostizieren wir einen Gewinn, und das unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Die finanzielle Trendwende ist klar erkennbar“, sagte Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. Mindestens im einstelligen, vielleicht sogar im niedrigen zweistelligen Bereich würde dieser Gewinn liegen.