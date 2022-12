Schalke: Reis holt Sportpsychologe Michael Grunwald

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Das Trainer- und Funktionsteam des FC Schalke 04 ist komplett. Neu dabei ist auf Wunsch von Trainer Thomas Reis Sportpsychologe Michael Grunwald.

Neues Gesicht im Mannschaftsumfeld des FC Schalke 04: Ein Sportpsychologe begleitet ab sofort auf Wunsch von Trainer Thomas Reis die Profis der Königsblauen. Mit Michael Grunwald hatte Reis schon bei seinem Ex-Klub VfL Bochum kooperiert. Reis hatte vor wenigen Wochen angekündigt, Schalke wolle sich "im Bereich der Sportpsychologie" verstärken.

Der Diplom-Sportwissenschaftler Grunwald ist im Profifußball kein Unbekannter - schon vor seiner Zeit im Ruhrgebiet knüpfte er erste Kontakte. So wurde er im Jahr 2010 gemeinsam mit dem renommierten Sportpsychologen Andreas Marlovits von Hannover 96 engagiert, um die nach dem Tod von Robert Enke verunsicherte Mannschaft aufzurichten. Er arbeitete anschließend in Österreich mit dem SKN St. Pölten zusammen. Auf seiner Internetseite schreibt Grunwald davon, er würde "seit mehr als zehn Jahren Transparenz in die Struktur, Dynamik und Entwicklungen von Mansnchaften" bringen.

Schalke: Auch Knappenschmiede hat Psychologin

Außerdem umschreibt er dort, warum seiner Ansicht nach Sportpsychologie unerlässlich ist: "Die zunehmende Komplexität und Vielschichtigkeit von Vereinen, Mannschaften und der Lebensrealität von Spielern bewirken, dass Mannschaften als Ganzes und einzelne Spieler immer stärker von psychologischen Einflussgrößen geprägt sind. Dies zwingt Trainer, Führungspersonen und Spieler dazu, sich mit psychologischen Wirkzusammenhängen zu beschäftigen, um Entwicklungen erfolgreich zu gestalten."

Neu beim FC Schalke 04: Sportpsychologe Michael Grunwald. Foto: FC Schalke 04

In einem Interview mit "90 Minuten" umschrieb Grunwald einmal, warum seiner Ansicht nach der Kopf spielentscheidend für den sportlichen Erfolg sei. "Fit ist im Grunde genommen jede Mannschaft heutzutage. Entscheidend für den Erfolg ist der kollektive Spirit", sagte er. Auf Schalke schildert er Reis nach jeder Trainingseinheit seine Beobachtungen und steht als Gesprächspartner für die Profis zur Verfügung.

Auch die Knappenschmiede setzt auf die Unterstützung einer Psychologin. Dies ist Theresa Holst.

Das Trainer- und Funktionsteam des FC Schalke 04

Cheftrainer: Thomas Reis

Co-Trainer: Markus Gellhaus (während der Spiele auf der Bank), Matthias Kreutzer (während der Spiele auf der Tribüne)

Torwarttrainer: Simon Henzler

Verbindungstrainer: Mike Büskens (pendelt zwischen Profis und Knappenschmiede)

Athletik-/Rehatrainer: Jörn Menger (Leitung), Alexander Storck (Athletik), David Gröger (Reha)

Sportpsychologe: Michael Grunwald

Spielanalyst: Lars Gerling

Referent Sport: René Grotus

Leiter der Lizenzspieler-Abteilung: Gerald Asamoah

Teammanager: Mario Grevelhörster

Chefscout: André Hechelmann

Mannschaftsärzte: Dr. Patrick Ingelfinger (Leitung), Dr. Antonius Antoniadis

Physiotherapeuten: Thomas Kühn (Leitung), Tim Hielscher, Tim Roussis

Zeugwärte: Enrico Heil, Holger Blumenstein

