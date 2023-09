Schalke - Reis: "Kalas muss langsam herangeführt werden"

Schalke-News: So läuft es in der Länderspielpause

Gelsenkirchen. Was ist eigentlich mit Tomas Kalas? Auch drei Wochen nach der Verpflichtung ist der Innenverteidiger von Schalke 04 nicht fit für die Startelf.

Lobende Worte gab es am 26. August viele, als Zweitligist FC Schalke 04 die Verpflichtung von Innenverteidiger Tomas Kalas verkündete. "Er wird den Konkurrenzkampf im Team vorantreiben und so dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam besser werden", sagte Sportdirektor André Hechelmann. Kalas sei zweikampf- und mentalitätsstark, dazu schnell. Seitdem sind rund drei Wochen vergangen, ein Pflichtspiel hat Kalas noch nicht bestritten, lediglich rund eine halbe Stunde im Testspiel beim Drittligisten SSV Ulm 1846 (4:2) gespielt. Woran liegt das?

Schalke-Trainer Thomas Reis (r.) mit Tomas Kalas. Foto: firo

Schalkes Trainer Thomas Reis sagte vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1): "Es war uns bewusst, dass er langsam herangeführt werden muss." Kalas war vereinslos, hatte, als er zu Schalke kam, rund drei Monaten kein Mannschaftstraining absolviert und sich nur individuell fit gehalten. Zum letzten Mal in der Startelf stand er im Trikot von Bristol City am 4. März 2023 beim 0:2 in Cardiff in der zweiten englischen Liga. Das ist über ein halbes Jahr her. Weite Teile der Saison 2022/23 hatte der 30-Jährige wegen einer Leistenverletzung verpasst.

Schalke-Zugang Tomas Kalas nach Ulm-Spiel angeschlagen

In Ulm bekam Kalas in seiner kurzen Spielzeit einen Tritt ab, musste sich direkt danach in Behandlung begeben. Anfang der Woche absolvierte er nur Lauftraining, weilte gar nicht bei der Mannschaft. Erst am Donnerstag konnte er komplett mittrainieren. "Wir haben ihn nach dem Ulm-Spiel individuell so gesteuert und belastet, dass er wieder trainiert hat", erklärte es Reis.

Im Test sei schon zu sehen gewesen, "welche Qualitäten er für unser Spiel mitbringt." Allerdings bedeutet das nicht, dass Kalas am Samstagabend schon zum Kader gehört. "Es wäre möglich, aber er wird nicht bei 100 Prozent sein", so Reis. Reichen könnte es dazu, "den Ball in den letzten zehn Minuten wegzukloppen, um die Führung zu verteidigen."

Kalas wohl nicht im Schalke-Aufgebot

Nicht nur Kalas ist nicht bei voller Leistungsfähigkeit, das gilt auch für Dominick Drexler. "Die Frage ist: Wie viele Spieler nimmst du mit, die nicht bei 100 Prozent sind?", sagte Reis. Da für die Abwehr Ibrahima Cissé und Henning Matriciani zur Verfügung stehen, wäre es nicht überraschend, wenn Kalas noch einmal im Aufgebot fehlen würde.

