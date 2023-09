Schalke: Reis und die Profis - der Riss ist kaum zu kitten

Hamburg. Beim FC Schalke 04 scheppert es auf allen Ebenen: Es fehlt ein CEO, wichtige Verträge enden. Und nun gibt es einen Teamkrach. Ein Kommentar.

So schön hatte sich das die Vereinsführung des FC Schalke 04 ausgemalt: Im Schatten des sportlichen Erfolges - der Wiederaufstieg in die Bundesliga schien in der Sommerpause nur eine Frage der Zeit zu sein, diesen Eindruck vermittelten jedenfalls alle in Königsblau - sollten die zahlreichen offenen Fragen außerhalb des Rasens geklärt werden. Nun sind aber sieben Spieltage vorbei, nichts ist geklärt, und zwei Monate nach dem Saisonstart scheppert es bei den Königsblauen auf allen Ebenen.