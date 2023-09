Der FC St. Pauli und Schalke 04 bestreiten am Samstagabend das Topspiel der Zweiten Liga. Eine ganz schwere Aufgabe für die Königsblauen.

Es war Donnerstagvormittag, als Fabian Hürzeler, Trainer des FC St. Pauli, vor die Hamburger Reporter trat und bei der Pressekonferenz den kommenden Zweitliga-Gegner FC Schalke 04 (Samstag, 20.30 Uhr/Sky und Sport 1) analysierte. Viel sagte Hürzeler über die Königsblauen, zum Beispiel das hier: "Gegen den Ball erwarten wir, dass sie ihrem Stil mit der Mann-gegen-Mann-Verteidigung über den ganzen Platz treu bleiben. Wir haben dagegen in dieser Saison schon gute Lösungen gefunden. Lange Bälle gehören zu ihrem Spiel mit den Zielspielern Sebastian Polter oder Simon Terodde. Dann gehen sie auf den zweiten Ball. Es ist ein Muster in ihrem Spiel." Und Schalkes Stärke? „Wir treffen auf eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft. Sie sind immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Da haben sie eine hohe individuelle Qualität", erklärte Hürzeler.

Trainer Thomas Reis von Schalke 04 Foto: firo

Diese Zeitung sprach Schalkes Trainer Thomas Reis wenige Stunden später in der Pressekonferenz in Gelsenkirchen auf diese Analyse an - mit der Frage: Ist Schalke so leicht ausrechenbar und hat er noch Überraschungen für St. Pauli parat? Reis verzog daraufhin seine Miene, wirkte etwas missmutig und antwortete: "Ich kann es irgendwann nicht mehr hören, dass wir Mann gegen Mann spielen. Ich habe schon 100-mal gesagt, im Raum habe ich immer einen Gegner zu verteidigen." Und auch die Sache mit den langen Bälle würde nicht zwingend stimmen. "Gegen Magdeburg wollten wir einen guten Mix hinbekommen. Wir haben am Anfang zu viele lange Bälle gespielt, das Fußballerische vernachlässigt, auch wenn wir hätten hinten rauskombinieren können." Ganz so, wie Hürzeler die Schalker erwartet, wolle er seine Mannschaft nicht ins Rennen schicken. "Gegen St. Pauli werden wir ähnlich auftreten, um den Gegner gut zu bespielen", sagte Reis.

Schalke-Trainer Reis: "St. Pauli ist variabel und spielstark"

Und wie analysiert Reis den Gegner? "St. Pauli ist variabel, spielstark, spielt unheimlich gern direkt tief, die Außenverteidiger rücken permanent ins Zentrum und haben aus 20 Metern Entfernung einen sehr, sehr guten Abschluss. Das gilt es zu verteidigen, darauf sind wir vorbereitet. Wir müssen eine gute Leistung abrufen, um erfolgreich Fußball spielen."

Michael Langer im Schalke-Talk 19:04: Hier geht es zum Video bei YouTube

Die Bilanz des FC St. Pauli im Jahr 2023 ist beeindruckend. Der Kiezklub war in der Saison 2022/23 die beste Rückrundenmannschaft, gewann von 17 Spielen 13, hoffte zwischenzeitlich sogar auf den Aufstieg. In dieser Spielzeit ist St. Pauli schon wieder unbesiegt. Die Statistik aus 23 Partien 2023: 15 Siege, 6 Unentschieden, nur 2 Niederlagen bei einer Tordifferenz von 40:17.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04