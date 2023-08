Schalke: Riesen-Vorfreude auf das ELF-Finale in der Arena

Im Juli standen sich in der European League of Football Rhein Fire und die Munich Ravens in Duisburg gegenüber. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Das Endspiel der European League of Football wird im September 2024 in der Veltins-Arena ausgetragen. Das sagen die Verantwortlichen.

Mit diesem Highlight knüpft die VELTINS-Arena an eine vergangene Tradition an: Bereits vor 20 Jahren war mit Düsseldorf RheinFire regelmäßig ein Football-Team zu Gast in Gelsenkirchen. 2004 war das Schalker Stadion darüber hinaus Austragungsort des World Bowl XII.

16 Mannschaften aus neun Nationen

Die European League of Football ist eine europäische Liga im American Football. Sie wurde im November 2020 gegründet und startete am 19. Juni 2021 in ihre erste Spielzeit. In der aktuellen Saison umfasst die Liga 16 Mannschaften aus neun Nationen.

Während die Teams derzeit um den Einzug in die Playoffs der Saison 2023 kämpfen, haben die Verantwortlichen der European League of Football bereits das nächste Finale unter Dach und Fach gebracht: Das Championship Game 2024 findet am 22. September in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen statt.

Durch die Veltins-Arena fliegt 2024 der Football. Das Finale der ELF wird in Gelsenkirchen ausgetragen. Foto: firo/Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto

Nach Düsseldorf (2021), Klagenfurt am Wörthersee/Österreich (2022) und Duisburg (2023) wird das wichtigste und größte Spiel des europäischen Footballs im 62.271 Zuschauer fassenden Stadion des FC Schalke 04 ausgetragen.

Meilenstein in der Ligaentwicklung

„Mit dieser Entscheidung setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unserer Liga. Die VELTINS-Arenagehört zu den schönsten und attraktivsten Multifunktionsarenen in Europa und wir sind stolz darauf, den Football-Fans in diesem großartigen Rahmen das Championship Game der Saison 2024 präsentieren zu können. Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich die VELTINS-Arena als Bühne für herausragende Events im Sport- und Showgeschäft etabliert“, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football.

Freut sich auf die Schalker Arena: Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football (ELF). Foto: Michael Schwartz/dpa +++ dpa-Bildfunk Foto: Michael Schwartz / dpa

Rühl-Hamers: „Wir freuen uns, Fans aus der ganzen Welt zu begrüßen“

„Ob Fußball, Biathlon, Konzerte oder Motorsport – die VELTINS-Arena stellt ihre einmalige Atmosphäre immer wiedereindrucksvoll unter Beweis. Das haben bereits mehr als 30 Millionen Besucherinnen und Besucher bei völlig unterschiedlichen Events erlebt. Wir freuen uns sehr darüber, Gastgeber des Finales 2024 der European League of Football zu sein und Fans aus der ganzen Welt in Gelsenkirchen begrüßen zu dürfen“, blickt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands beim S04, voraus.

Spiel in Veltins-Arena löst Gänsehaut bei Patrick Esume aus

„Die VELTINS-Arena garantiert eine herausragende Stimmung und wenn ich daran denke, dass unser Championship Game 2024 auf Schalke ausgetragen wird, bekomme ich schon jetzt eine Gänsehaut. Und so wird es allen gehen, die aktiv auf dem Platz oder auf den Rängen dabei sein können. Die Region gehört zu den Football-Hochburgen in Deutschland und es ist überragend, dass wir das Endspiel im Herzen des Ruhrgebiets ausspielen werden“, betont Patrick Esume, Commissioner der European League of Football.

Die „Champions League“ des europäischen Footballs befindet sich derzeit in der dritten Saison. Das diesjährige Finalesteigt am 24. September 2023 in Duisburg.

