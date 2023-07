Schalke: S04-Testspiel gegen Twente Enschede am Samstag live im TV und im Stream

Gelsenkirchen. Schalke 04 bestreitet am Samstag um 13 Uhr sein letztes Testspiel gegen Twente Enschede. Die Partie der Königsblauen wird live im Stream gezeigt.

Für die Fußballprofis des FC Schalke 04 hat die heiße Phase in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga. Am Freitag, 28. Juli, eröffnet die Mannschaft von Trainer Thomas Reis in Hamburg beim HSV die Spielzeit – an diesem Wochenende soll für die Königsblauen im letzten Testspiel der Feinschliff für den nachfolgenden Punktspielstart erfolgen. Gast in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist am Samstag, 13 Uhr, der niederländische Ehrendivisionär Twente Enschede.

Welchen Eindruck die Mannschaft eine Woche vor dem Saisonstart macht, können Fans also am Samstag, einen Tag vor der großen Saisoneröffnung mit dem Schalke-Tag, in der Arena verfolgen. Wer es nicht ins Stadion schafft, kann sich das Spiel auch zu Hause ansehen: Die Partie wird auf dem Youtube-Kanal der Königsblauen übertragen, der Stream startet kurz vor Spielbeginn um 13 Uhr.

Schalke 04 gegen Twente Enschede live: Wiedersehen mit Lars Unnerstall

Hinter Schalke 04 liegen erfolgreiche Tage im Trainingslager: Die Mannschaft ist weitgehend ohne ernstere Blessuren aus Mittersill zurückgekehrt. Lediglich Cedric Brunner und Mehmet Can Aydin waren leicht angeschlagen; Paul Seguin, Zugang von Union Berlin, hatte im österreichischen Pinzgau wegen Wadenproblemen nur Lauftrainingsabsolvieren können, ist nach der Abreise aber schon wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Sorgen bereitet derzeit nur Ralf Fährmann, für den Schalke-Torhüter könnte der Saisonstart beim HSV zu früh kommen.

Gegen Enschede wird es zu einem Wiedersehen mit Lars Unnerstall kommen. Der 31 Jahre alte Torhüter fand bei Schalke 04 2011 den Weg in den Profibereich, er spielte insgesamt 34 Mal für Schalke in der Bundesliga. Seit zwei Jahren ist Unnerstall Stammkraft zwischen den Pfosten bei Twente Enschede.

Für Schalke 04 bietet sich gegen Enschede nach den Partien gegen den SC Spelle-Venhaus (3:0), 1. FC Bocholt (2:2), FC Kopenhagen (0:2) und den Klub von Lukas Podolski, Gornik Zabrze (5:0), die letzte Gelegenheit, sich für den Saisonstart beim Hamburger SV einzuspielen. Der Test gegen Twente wird auch im Fernsehen übertragen: Der Pay-TV-Sender Sky schaltet eine Viertelstunde vor Spielbeginn um 13.15 Uhr live zu und überträgt die Partie der Schalker.

Schalke 04 gegen Twente Enschede live: Die Rahmendaten zum Spiel

FC Schalke 04 - Twente Enschede

Datum: Samstag, 22. Juli 2023

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Live zu sehen: beim Schalke-Youtube-Kanal und bei Sky

