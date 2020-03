Schalkes Trainer David Wagner wird die Torwart-Frage für das DFB-Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ ARD) gegen Bayern München heute Abend vor dem Abschlusstraining beantworten - allerdings nur intern. Vor dem Training wird er mit den beiden Torhütern Alexander Nübel und Markus Schubert reden, um diesen seine Entscheidung mitzuteilen. Bei der Pressekonferenz am Montagmittag wollte sich Wagner dazu noch nicht äußern: “Ich möchte es erst mit den beiden besprechen.” Vieles deutet darauf hin, dass es zu einem Wechsel hin zu Markus Schubert kommt.

Alexander Nübel, Schalkes Nummer eins, war zuletzt beim Spiel in Köln nach seinem Fehler zum 0:3 von den Fans mit Rufen (“Nübel raus”) bedacht worden. Markus Schubert, die Nummer zwei, hatte Nübel während dessen Rot-Sperre vertreten und unter anderem Ende Januar bei der 0:5-Niederlage in der Bundesliga in München im Tor gestanden - zwei Gegentore musste er da auf seine Kappe nehmen. So oder so: eine schwierige Entscheidung für Wagner, zumal es für Nübel auch noch das Spiel gegen seinen künftigen Verein wäre - dieser Zündstoff kommt dazu.

Nübel hat das Köln-Spiel noch nicht verdaut

Schalkes Trainer wird seine Wahl aber nur zwischen Nübel und Schubert treffen. Dass der dritte Torwart, der erfahrene Michael Langer, zum Einsatz kommen könnte, schloss Wagner auf Nachfrage aus.

Wagner wollte sich über die Torwart-Thematik ansonsten nicht weiter äußern. Einen Einblick gab er aber doch, als er gefragt wurde, wie er Nübel in den Tagen seit dem Köln-Spiel am Samstag erlebt habe. Schalkes Trainer: “Wenn man versucht, sich in den Menschen Alexander Nübel hineinzuversetzen, dann ist es selbsterklärend, wie es ihm geht und was es mit ihm macht.” Übersetzt: Nübel hat das Köln-Spiel keineswegs verdaut - das vor allem spricht für einen Wechsel hin zu Markus Schubert. Aber bestätigt ist es noch nicht.