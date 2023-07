Schalke setzt auf Simon Terodde als neuen Kapitän

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat einen neuen Kapitän. Trainer Thomas Reis setzt auf einen erfahrenen Spieler - der vor kurzem noch vor dem Abschied stand.

Schalke 04 hat einen neuen Kapitän: Der Zweitligist wird mit Torjäger Simon Terodde als Spielführer in die neue Saison gehen - das teilte der Klub am Freitag mit. Seine Stellvertreter sind in dieser Reihenfolge Marcin Kaminski, Dominick Drexler und Ralf Fährmann. So hat es Trainer Thomas Reis kurz vor Saisonstart bestimmt. Dabei hatte Terodde vor kurzem noch vor dem Abschied gestanden - nun geht er als wichtiger Führungsspieler in die kommende Spielzeit.

Die Rolle musste neu besetzt werden, nachdem der bisherige Kapitän Danny Latza entschieden hatte, die Binde abzugeben - dies hatte er im Trainingslager seinen Mitspielern und den Verantwortlichen mitgeteilt. In Simon Terodde setzt Trainer Reis nun auf einen der erfahrensten Spieler. Als sonstige Kandidaten hatten stets Fährmann und Drexler gegolten - aber auch Zugang Ron Schallenberg wurde gehandelt. (fs)

