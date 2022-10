Schalke: Sieben Profis fehlen – Ex-Gladbacher trainiert mit

Gelsenkirchen. Schalke 04 bereitet sich auf das Freitagsspiel gegen die TSG Hoffenheim vor. Viele Verteidiger fehlen, aber Timothée Kolodziejczak trainiert mit.

Es ist eine etwas kürzere Trainingswoche für Fußball-Bundesligist FC Schalke 04: Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) ist die TSG Hoffenheim zu Gast in der Veltins-Arena. Nach dem Ruhetag am Montag batTrainer Frank Kramer die Schalker Profis am Dienstagvormittag zur ersten Team-Einheit der neuen Woche auf den Trainingsplatz. Sieben Spieler fehlten, dafür war ein Gastspieler mit dabei.

Beim Blick auf die Ausfallliste wird klar, wie groß Schalkes Defensivsorgen sind: Mit Marcin Kaminski, Ibrahima Cisse und Sepp van den Berg fehlen drei Innenverteidiger, dazu standen auch Tobias Mohr und Henning Matriciani nicht auf dem Platz. Mohr, der beim 0:4 in Leverkusen auf der linken Seite verteidigt hatte, fehlt krank. Matriciani hat am Samstag einen Schlag abbekommen, auch er pausiert. Dazu fällt auch Rodrigo Zalazar weiterhin aus.

Schalke 04: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Schalke 04: Leo Greiml wird geschont, Kolodziejczak macht mit

Einer der wenigen verbliebenen Verteidiger ist Leo Greiml. Auch der junge Österreicher, der in Leverkusen erstmals in der Startelf stand, verpasste das Training am Dienstag – allerdings aus Gründen der Belastungssteuerung, wie der Verein bekanntgab.

Mit auf dem Platz stand dafür ein neues Gesicht: Timothée Kolodziejczak wird „bis auf Weiteres“ als Gastspieler am Schalker Trainingsbetrieb teilnehmen, wie es vom Verein hieß. Der 31-jährige Franzose ist Innenverteidiger und zuletzt vereinslos, bis zum Sommer stand er beim damaligen Ligue-1-Club AS St. Etienne unter Vertrag, absolvierte 2021/22 30 Ligaspiele.

Kolodziejczak machte sein einziges Bundesliga-Spiel gegen Schalke

Timothee Kolodziejczak im Europa-League-Spiel im Trikot von Borussia Mönchengladbach – in dieser Szene erzielt Schalkes Guido Burgstaller das Tor zum 1:1-Endstand. Foto: Guido Kirchner / dpa

Deutschen Fußballfans könnte sein Name aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach sein: Im Januar 2017 verpflichteten die Gladbacher Kolodziejczak vom FC Sevilla, den Durchbruch schaffte er aber nicht, wechselte neun Monate später nach Mexiko. In dieser Zeit kam Kolodziejczak nur auf einen Bundesliga-Kurzeinsatz – ausgerechnet beim 4:2 über den FC Schalke am 4. März 2017 (für Schalke trafen Bentaleb und Goretzka). Beim 1:1 im Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel wenige Tage später spielte er über die komplette Dauer (Tore: Hofmann, Burgstaller).

Schalke-Trainer Kramer hat für Mittwoch und Donnerstag zwei weitere, allerdings nicht-öffentliche Einheiten angesetzt, um seine Mannschaft auf das Spiel am Freitagabend vorzubereiten, wenn Schalke endlich den zweiten Saisonsieg holen und den Relegationsplatz zumindest kurzzeitig wieder verlassen will.

