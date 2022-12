Schalke-Sieger: Fabien Claude lässt Julia Simon verdursten

Gelsenkirchen. Die Franzosen Julia Simon und Fabien Claude legen beim 19. Biathlon auf Schalke ein sehr außergewöhnliches Verfolgungsrennen hin. Und dann das!

Es ist atemberaubend, was Julia Simon und Fabien Claude an diesem Mittwochabend in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 am Schießstand leisten. Zwar liegt das Duo aus Frankreich nach dem Massenstart-Rennen mit fünf Fehlschüssen noch hinter den Norwegern Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjåstad Christiansen, aber im anschließenden Verfolgungsrennen verblüfft es sogar Herbert Fritzenwenger. Nicht nur einmal verleiht der Macher und Cheforganisator der World Team Challenge der Biathleten auf Schalke seinem Erstaunen am Mikrofon Ausdruck.

Schon nach dem ersten Schießen in dieser zweiten Halbzeit bringt Julia Simon, die bei den Olympischen Spielen in Peking mit der französischen Mixed-Staffel Silber gewonnen hat und aktuell den Gesamtweltcup vor der Schwedin Elvira Öberg, der Italienerin Lisa Vittozzi und Denise Herrmann-Wick anführt, sich und Fabien Claude in Führung, weil Ingrid Landmark Tandrevold zweimal patzt. Es ist das erste von insgesamt vier Null-Fehler-Schießen der 26-Jährigen in diesem Verfolgungsrennen.

Das Sieger-Paar auf Schalke erhält 28.000 Euro

Kaum schlechter macht es Fabien Claude, der nicht viermal, aber dreimal fünfmal trifft. Und so kann sich der 28-Jährige, der in Peking ebenfalls eine olympische Silber-Medaille gewonnen hat, und zwar mit der Staffel Frankreichs, beim letzten Schießen sogar zwei Fehler und somit zwei Strafrunden erlauben, ohne den Sieg und die Prämie in Höhe von 28.000 Euro zu gefährden.

Zur Belohnung gibt es bei der Siegerehrung nicht nur einen Pokal, sondern auch ein Drei-Liter-Glas – klar, voll mit Veltins. Und was macht Fabien Claude? Er nimmt einen kräftigen Schluck, der ihm anscheinend ausgezeichnet mundet, und lässt seine Sieger-Partnerin Julia Simon anscheinend verdursten. Statt das riesige Bierglas weiterzureichen, stellt er es auf den Boden. Etwas später, in den Katakomben, ist Fabien Claude immer noch mit seiner Trophäe unterwegs – nein, nicht mit dem Pokal, sondern dem riesigen Bierglas. Es ist inzwischen leer.

