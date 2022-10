Schalke: Siegesserie der U23 endet gegen Rot Weiss Ahlen

Gelsenkirchen. Nach zuletzt vier Erfolgen muss sich die von Jakob Fimpel trainierte Schalker U23 mit einem Unentschieden gegen Rot Weiss Ahlen begnügen.

Die Serie ist beendet. Nach zuletzt vier Siegen in Serie mussten sich die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 in der Regionalliga West mit einem Punkt begnügen. Gegen Rot Weiss Ahlen gab es en 2:2 (0:0).

Schalkes U-23-Trainer Jakob Fimpel nahm im Vergleich zum 4:1-Sieg beim Wuppertaler SV nur eine Veränderung in seiner Startelf vor. Das musste er auch. Für den gesperrten Verthomy Boboy, der im Stadion am Zoo die Rote Karte gesehen hatte (drei Spiele Sperre), rückte David Lelle in die Anfangsformation.

Starker Beginn der Schalker

Von Beginn an gab das königsblaue U-23-Team vor den Augen von Schalkes Aufsichtsratsvorsitzendem Axel Hefer den Ton an, und schon in der dritten Minute wurde es für die Ahlener brenzlig. Doch der Kopfball-Aufsetzer von Sidi Sané – nach einer Flanke von Andreas Ivan – tickte an die Latte.

Während die Ausflüge der Rot-Weißen in die gegnerische Hälfte eher Seltenheitswert hatten und Schalkes Torwart Justin Heekeren mehr oder weniger arbeitslos war, gab das Fimpel-Team weiter Gas. Es dauerte jedoch, bis die Chancen der Gelsenkirchener Gastgeber zwingend wurden.

Die erste große Möglichkeit hatte in der 36. Minute Daniel Kyerewaa, der jedoch nach Vorarbeit von Joey Müller an Ahlens Keeper Robin Brüseke scheiterte, der den Winkel verkürzt hatte. Ähnlich war es in der 41. Minute: Diesmal entschied Robin Brüseke das Duell gegen Schalkes Routinier Tim Albutat für sich, der von Andres Ivan bedient worden war.

Özkara bringt Schalke in Führung

Zwar begann die zweite Halbzeit, zu der auch Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel auf der Parkstadion-Tribüne Platz nahm, mit einem Schock, als Rot-Weiß-Kapitän Cihan Özkara die Ahlener in der 46. Minute mit 1:0 in Führung brachte, das änderte aber nichts an der Dominanz der königsblauen U23, die mit einem Doppelschlag antwortete. Soichiro Kozuki traf nach Vorarbeit von Tim Albutat und Steven van der Sloot, nachdem er von Daniel Kyerewaa bedient worden war – 2:1.

Etwas überraschend kam das Team aus Ahlen aber ganz schnell wieder zum Ausgleich. Christian Skoda war in der 62. Minute mit einer Kopfball-Bogenlampe erfolgreich. Fast hätten die Gäste dann sogar auf 3:2 erhöht, aber Cihan Özkara zog knapp am langen Pfosten vorbei (67.). Noch etwas mehr als 20 Minuten. Aber diesmal schafften es die Schalker nicht zu antworten und mussten sich nach zuletzt vier Siegen in Serie mit einem Unentschieden begnügen.

Tore: 0:1 Cihan Özkara (46.), 1:1 Soichiro Kozuki (57.), 2:1 Steven van der Sloot (59.), 2:2 Christian Skoda (62.).

FC Schalke 04 U23: Heekeren - van der Sloot, Lelle, Schell (46. Mfundu), Müller, Kyerewaa, Dadashov (69. Castelle), Ivan, Albutat, Çalhanoğlu (80. Bokake), Sané (46. Kozuki).

