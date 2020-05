Schalke Schalke: So deutlich spricht Tönnies über die Ausgliederung

Gelsenkirchen. Schalke verlor das Geisterderby beim BVB mit 0:4 - und nach dem Spiel sprach Aufsichtsrats-Boss Clemens Tönnies von der Ausgliederung.

Das hatte sich der FC Schalke 04 ganz anders vorgestellt - mit viel Engagement und neuem Personal gingen die Königsblauen ins Revierderby der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund, wurden dann aber verprügelt. Sie unterlagen mit 0:4 (0:2), und diese Packung war auch in der Höhe verdient. Eine Niederlage, die Aufsichtsrats-Boss Clemens Tönnies auch der ungewohnten Geister-Atmosphäre zuschrieb: "Unsere Spieler haben nicht so frei aufgespielt wie normal. Sie waren etwas beeindruckt", sagte Tönnies, der zu den wenigen Besuchern im Stadion gehörte. Über diese Aussage diskutierten Schalkes Fans in den Sozialen Netzwerken schon vehement. Doch eine andere sorgte kurze Zeit später für noch größeres Aufsehen.