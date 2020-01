Schalke: So integriert Trainer Wagner Neuzugang Todibo

Ein bisschen schien sich Jean-Clair Todibo zu wundern. Es war 18.03 Uhr gestern Abend, eine kühle Brise wehte über das Trainingsgelände des FC Schalke 04, und doch kamen 100 Fans, um im Flutlicht das erste Training des 20-Jährigen zu verfolgen. Um ihn zu begrüßen. Und um ihre Mannschaft zu motivieren. Heute geht die Fußball-Bundesliga weiter – und Schalke bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach das Rückrunden-Auftaktspiel (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). Der Fünfte trifft auf den Zweiten – ein Topspiel!

Wagner zufrieden mit Vorbereitung

Wenn es nach Schalke-Trainer David Wagner gegangen wäre, hätte sein Team nicht trainiert, sondern gespielt. Gestern Mittag sagte er in einer Pressekonferenz: „Von mir aus könnte es in einer Stunde losgehen!“ Schon die Tatsache, dass Schalke und Gladbach das Eröffnungsspiel bestreiten – und nicht etwa der FC Bayern – begeistert Wagner: „Ich finde das cool. Das spricht dafür, dass einiges richtig gelaufen ist.“

Die Vorbereitung war kurz und, wie Wagner findet, sehr gut. „Wir sind, was die physischen Daten angeht, genau da, wo wir vor Weihnachten aufgehört haben“, sagte er. Während des Abschlusstrainings redete Wagner wenig, ob die Spieler nun Passfolgen übten oder Standardsituationen – da war er der stille Beobachter im Mittelkreis und ließ wie immer seine Assistenten übernehmen. Außerhalb des Rasens demonstrierte er Selbstvertrauen. „Mönchengladbach hat eine sehr gute Mannschaft“, sagte er. Aber eigentlich sei ihm der Gegner wurscht. Ihm gehe es nur darum, dass sein Team die eigene Taktik, die eigene Idee gut umsetze.

Bangen um Einsatz von Harit

Einer, der dafür sehr wichtig ist, kann aber wahrscheinlich nicht spielen. Und das ist ausgerechnet einer, der am Freitagabend in zehntausendfacher Ausfertigung in der Arena zu sehen sein wird. Spielmacher Amine Harit, Schalkes Bester in der Hinrunde, ist auf dem Titelbild des Vereinsmagazins abgebildet. Ob er aber auch auf dem Rasen steht? „Das kann eine enge Kiste werden“, sagte Wagner. Harit plagen Beschwerden am Oberschenkel, er absolvierte gestern ein Einzeltraining und übte Sprints. Rund sah das aber nicht aus. Heute Morgen gibt es noch einmal einen Belastungstest.

Ob Harit spielen kann oder nicht – Todibo wird direkt in den Kader rutschen. „Er ist ein spannender, hochtalentierter Mann“, sagt Wagner über den 20-Jährigen, der auf Leihbasis vom FC Barcelona kam. Der Trainer möchte Todibo schon Einblicke in die Abläufe an einem Spieltag geben, ihn so schnell wie möglich integrieren. Todibo spricht außer Französisch auch passabel Englisch. „Deutsch kann er noch nicht. Aber wir haben Benjamin Stambouli, Salif Sané und Amine Harit, die helfen können, wenn es nur auf Französisch geht“, sagt Wagner.

Videoschulungen für Neu-Schalker Todibo

Am Donnerstagmorgen absolvierte Todibo mit Co-Trainer Christoph Bühler zwei Videoschulungen, um das Spielsystem der Königsblauen schneller kennenzulernen. Zudem traf er sich mit dem Athletiktrainer, während seine neuen Teamkollegen einen freien Vormittag genießen durften. Beim Spaziergang von der Kabine zum Platz unterhielt er sich mit Juan Miranda, den er aus Barcelona kennt. Weite Wege hat er nicht; noch wohnt er im Hotel am Trainingsgelände.

Im Gegensatz zu Todibo steht Schalkes zweiter Winter-Zugang wohl direkt in der Startelf. „Der ist ein ganz aufgeschlossenes Kerlchen“, sagt Wagner über Michael Gregoritsch, der auf Leihbasis vom FC Augsburg kam. Auch für ihn war gestern nach einer Stunde Training Schluss. Da ging das Flutlicht aus. Heute aber, um 20.30 Uhr, heißt es dann: Spot an, die Bundesliga geht weiter!