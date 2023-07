FC Schalke 04 Schalke: So ist der Stand beim verletzten Torwart Fährmann

Gelsenkirchen. Schalke-Keeper Ralf Fährmann wird den Auftakt beim Hamburger SV verpassen – und dann? Trainer Thomas Reis über die Personallage und den Torwart.

Der FC Schalke 04 startet gegen den Hamburger SV in die Zweitliga-Saison – und wieder ist Ralf Fährmann nicht dabei. Vor zwei Jahren fiel Fährmann wegen einer Corona-Erkrankung aus, wurde beim 1:3 von Michael Langer vertreten. Wenn Freitagabend (20.30, Sky und Sat1) in Hamburg die neue Zweitliga-Saison beginnt, wird Neuzugang Marius Müller im Tor stehen. Ralf Fährmann schaut verletzt zu, wie seit Beginn der Vorbereitung. Wann Schalkes Nummer eins ins Tor zurückkehrt, ist offen.

„Es ist schwierig zu sagen: Nächste Woche ist es so weit, oder übernächste Woche“, erklärte Trainer Thomas Reis am Mittwoch mit Blick auf Fährmanns Rückkehr – der Torwart absolviere weiterhin sein Aufbauprogramm. Der 34-Jährige hatte sich vor dem Vorbereitungsstart einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Eigentlich sollte er im Lauf der Vorbereitung ins Mannschaftstraining einsteigen, konnte bislang allerdings nur individuell trainieren.

Schalkes Reis über Fährmann: „Wichtig ist, dass er gesund ist“

Thomas Reis wollte sich auch auf keinen Zeitplan festlegen: „Wir schauen von Tag zu Tag. Ich hoffe natürlich, dass er schnellstmöglich zurückkehrt. Die Rückkehr dauert schon relativ lange. Aber wichtig ist, dass er gesund ist, dass er sein Training absolvieren kann. Und dann müssen wir schauen, wann er bei der Mannschaft ist. Aber zu sagen, ob das nächste Woche oder in zehn Tagen ist, das ist für mich ein bisschen schwierig.“

Die Torhüter auf der Bühne beim Schalke-Tag: Marius Müller, Justin Heekeren, Michael Langer und Ralf Fährmann. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme/firo Sportphoto

Er fokussiere sich lieber auf den Gegner Hamburg und auf die Spieler die zur Verfügung stehen – da hat er fast volle Auswahl. Neben Fährmann fehlen nur die Langzeitverletzten Leo Greiml und Florian Flick – alle anderen sind Stand Mittwoch fit, also auch Lino Tempelmann, der das Twente-Spiel verpasst und im Training etwas kürzer getreten hatte zu Wochenbeginn. Auch Neuzugang Timo Baumgartl könnte dann schon im Kader stehen.

Ouedraogo fährt mit nach Hamburg

Reis: „Ich muss entscheiden, für welchen Spieler es vielleicht auch Sinn macht, nochmal ein ein Training hier zu absolvieren, um auch für das nächste Spiel bestmöglich vorbereitet zu sein und welche Spieler die Reise mit nach Hamburg antreten.“

Ganz sicher dabei ist Talent Assan Ouedraogo (17), der vor seinem Pflichtspiel-Debüt bei den Profis steht. Reis: „Wir müssen aber behutsam sein und ihn auch mal erden.“

