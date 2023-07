Schalke: So plant Thomas Reis mit Henning Matriciani

Spelle/Gelsenkirchen. Schalkes Henning Matriciani hat noch Urlaub. Reis erklärt, wann der U-21-Nationalspieler zurückkehrt und wen er diese Woche im Training erwartet.

Die erste Trainingswoche beim FC Schalke 04 ist vorbei, am Sonntag haben sich die Königsblauen von den Strapazen und von dem 3:0-Testspielsieg tags zuvor beim SC Spelle-Venhaus erholt. Am Donnerstag (18 Uhr) bietet sich für Trainer Thomas Reis beim 1. FC Bocholt die nächste Gelegenheit, Erkenntnisse in 90 Testminuten zu erlangen, ehe es am Samstag ins Trainingslager nach Österreich geht. Dort wird Schalke auch wieder einen Spieler begrüßen können, der derzeit noch urlaubt.

Am Samstag fährt Schalke 04 ins Trainingslager nach Mittersill

Henning Matriciani vom FC Schalke 04 im U-21-EM-Spiel gegen Englands Noni Madueke. Foto: DPA

„Er hat noch ein paar Tage frei und wird im Trainingslager einsteigen“, sagte Reis über Henning Matriciani. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger erholt sich gerade körperlich und mental von der U21-Europameisterschaft, die mit dem Vorrunden-Aus für Titelverteidiger Deutschland absolut enttäuschend endete. Nachdem er im letzten Gruppenspiel gegen England (0:2) von Chelseas Noni Madueke schwindelig gespielt worden war, musste der Schalker zur Pause mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden. Diese scheinen jedoch keine Auswirkung mehr für das Trainingslager in Mittersill zu haben, wohin das Reis-Team am Samstag aufbricht.

Am Montag geht es für die Schalker mit dem Training in Gelsenkirchen weiter. Thomas Reis erwartet dann weitere Spieler zurück: Kenan Karaman, der nach dem Schalke-Abstieg aus der Bundesliga noch für die türkische Nationalmannschaft unterwegs war, soll genauso ins Training einsteigen wie Rodrigo Zalazar, bei dem die Zeichen nach den von Sportdirektor André Hechelmann bestätigten Angeboten aber eher auf Abschied stehen. „Dann füllt sich der Trainingsplatz schon wieder“, so der Trainer. Ibrahima Cisse ist noch beim U23-Afrika-Cup im Einsatz, der 22-Jährige zog am Samstag mit Mali ins Halbfinale ein. Reis: „Bei ihm wissen wir noch nicht, wann er zurückkommt – je nachdem, wie er dort abschneidet.“

Keinen Ausfall erwartet Schalke auch bei Niklas Tauer: Der defensive Mittelfeldspieler war am Samstag in Spelle für die Aufstellung zu Spielbeginn vorgesehen, klagte dann aber über Übelkeit und verzichtete auf einen Einsatz. „Vielleicht hatte er was Falsches gegessen“, so Schalke-Trainer Thomas Reis, „aber ich denke, dass am Montag wieder einsteigt.“ (ab)

