FC Schalke 04 Schalke: So sieht der Ralf-Fährmann-Plan aus

Gelsenkirchen. Wer hütet am Samstag in Leipzig das Tor des FC Schalke 04? Trainer Thomas Reis hat festgelegt, bis wann Ralf Fährmann fit sein muss.

Es gibt so viele Fragen rund um den FC Schalke 04. Die größte ist: Klassenerhalt, Relegation, Abstieg? Erst am Samstag gegen 17.20 Uhr, wenn das letzte Saisonspiel bei RB Leipzig (Anstoß 15.30 Uhr/Sky) beendet ist, gibt es darauf eine Antwort. Doch während der Woche geht es für die Fans vor allem um eine andere Frage: Wird Torwart Ralf Fährmann, der wegen einer Adduktorenverletzung die vergangenen fünf Spiele verpasst hatte, rechtzeitig fit? Auf eine starke Nummer eins wird es ankommen – in Leipzig sind viele Schüsse aufs Schalker Tor zu erwarten.