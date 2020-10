Schalke: Spekulationen um da Costa - das sagt Trainer Hütter

Frankfurt/Gelsenkirchen. Zuletzt kamen beim FC Schalke 04 Gerüchte um Danny da Costa auf. Nun hat sich Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter zur Personalie geäußert.

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat atmosphärische Störungen zwischen ihm und Außenbahnspieler Danny da Costa dementiert. „Dass es irgendwelche Störungen gäbe, das würde mich wundern. Manchmal wird halt viel gesprochen, deshalb beteilige ich mich an gewissen Spekulationen gar nicht“, sagte Hütter auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Da Costa war nach einem schwachen Spiel beim 1:1 gegen Bielefeld ausgewechselt und in der Folgewoche bei Hertha BSC aus der Startelf genommen worden. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Hessen auf die TSG 1899 Hoffenheim.

Weiter fügte Hütter an: „Es gibt selten einen Spieler, der vor mir flüchtet. Das nehme ich überhaupt nicht ernst, sondern das muss man hinnehmen. Mir geht es um das Spiel und jetzt nicht immer um einzelne Personen.“ Der Österreicher wies auf das breite Aufgebot der Eintracht hin. „Dass nicht immer alle glücklich sind, sorry, schauen Sie mal unseren Kader an“, betonte Hütter.

Schalke verhandelte schon erfolgreich mit Eintracht Frankfurt

Zuletzt wurde der Name da Costa auch mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, da er bei der Eintracht nicht mehr gesetzt ist. Ein Leih-Geschäft ist denkbar. Sportvorstand Jochen Schneider hatte in dieser Transferperiode bereits erfolgreich mit Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic verhandelt: Goncalo Paciencia und Frederik Rönnow wechseln von den Hessen nach Gelsenkirchen. Schalke hätte noch Bedarf auf der Rechtsverteidiger-Position - aktuell steht dem neuen S04-Trainer Manuel Baum kein gelernter Rechtsverteidiger zur Verfügung. (fs/dpa)