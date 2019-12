Schalke spricht mit Amine Harit über Vertragsverlängerung

Gelsenkichen. Schalke bestätigt, dass es Gespräche mit Amine Harit gibt. Ein Vertrag sei noch nicht unterschrieben, bislang auch noch nicht unterschriftsreif.

Hat Schalke-Profi Amine Harit seinen Vertrag bei Schalke 04 verlängert? Darauf deuten mindestens zwei Indizien hin. Der Spieler selber twitterte am Sonntag einen Tweet, der die Emojis „…, Sanduhr, blaues Herz“ und die Verlinkung @Schalke04 enthielt. Für diejenigen, die mit der Sprache in den Sozialen Medien nicht so vertraut sind, bedeutet die Botschaft des 22-jährigen Fußballspielers ins Offline-Deutsche übersetzt in etwa, „ich bleibe länger auf Schalke, weil ich den Klub so mag“.

Wem die Hieroglyphen nicht vertrauenswürdig erscheinen, kann die Vertragsverlängerung auch bei dem online-Portal „fussballtransfers.com“ nachlesen. Dort will man wissen, dass sich alle Beteiligten über die Vertragsverlängerung bei Amine Harit einig sein. Demnach soll der bis 2021 laufende Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert werden.

Schalke bestätigt Gespräche

Ganz so weit, wie es die Indizien nahe legten, ist es noch nicht. Auf Anfrage bestätigte der Klub immerhin, dass Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverhandlung aufgenommen worden seien. Einen unterschriftsreifen Vertrag gebe es aber noch nicht. Es seien, so hieß es aus bei Schalke, „noch Dinge zu klären“.

Der junge Marokkaner war vor gut zwei Jahren zu Schalke gewechselt, hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten gehabt, insbesondere nachdem er im Sommer 2018 in seiner marokkanischen Heimat in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt war. In dieser Saison war er unter dem neuen Trainer David Wagner durchgestartet, hatte in 16 Pflichtspielen sechs Treffer erzielt und fünf Vorlagen beigesteuert. Nach vielen Spielen war der Offensivspieler Amine Harit zudem von vielen Seiten gefeiert worden, so dass eine Vertragsverlängerung aus Schalker Sicht sinnvoll wäre.

Nach den guten Leistungen des Spielers und der Mannschaft hatte es zu dem immer wieder Berichte über das Angebote beziehungsweise Anfragen anderer Klubs für den Schalker Spieler gegeben. Wieviel Substanz die Namen der genannten Klubs und der in diesem Zusammenhang genannten Ablösesummen haben, lässt sich immer schwer nachprüfen. Dass Klubs Interesse an einem erfolgreichen jungen Spieler haben könnten, kommt aber nicht überraschend.

Eine offizielle Bestätigung oder auch nur ein Tweet von Schalke 04 zu Amine Harit stand am Montagmorgen indes noch aus.