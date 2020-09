Schalke: Stürmer Vedad Ibisevic ist beim Medizincheck

Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht vor dem Abschluss seines ersten Sommer-Transfers. Stürmer Vedad Ibisevic ist bereits in Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 steht kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Vedad Ibisevic (36). Nach Informationen dieser Redaktion soll der Transfer noch an diesem Mittwoch als perfekt vermeldet werden. Die "Bild-Zeitung" hatte am Mittwochmorgen berichtet, dass der erfahrene Angreifer bereits in Gelsenkirchen eingetroffen ist, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und anschließend seinen Vertrag zu unterschreiben. Bilder, die Ibisevic vor einem Hotel in der Nähe der Schalker Arena zeigen, machen im Internet bereits die Runde.

Beim Revierklub soll der ehemalige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina einen Einjahreskontrakt zu geringen Bezügen unterschreiben. Der "Kicker" hatte zuletzt berichtet, dass der 36-Jährige in der kommenden Saison für ein Jahresgehalt in Höhe von nur rund 100.000 Euro auf Schalke spielen wolle.

In Ibisevic erhalten die Königsblauen einen Stürmer, der im Laufe seiner langen Karriere seine Treffsicherheit in der Fußball-Bundesliga mehrfach nachgewiesen hat. In 340 Bundesligaspielen erzielte der Bosnier für Alemannia Aachen, den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC 127 Tore. Robert Lewandowski (236), Claudio Pizarro (197) und Giovane Elber (133) sind die einzigen ausländischen Spieler, die in der Bundesliga häufiger getroffen haben. Zumindest Elber könnte Ibisevic in dieser Saison auf Schalke noch überholen. Dazu benötigt er sieben Treffer.

Vedad Ibisevic wechselt ablösefrei zu Schalke 04

Zuletzt spielte der Routinier für Hertha BSC. Manager Michael Preetz hatte sich nach intensiven Überlegungen gegen eine Weiterverpflichtung des Stürmers entschieden. „Wir haben Vedad darüber informiert, dass wir ihm im Moment kein neues Angebot unterbreiten werden. Wir halten uns das aber offen“, hatte Preetz im Juli erklärt.

Da Ibisevics Vertrag bei Hertha BSC ausgelaufen war, ist der Stürmer für Schalke 04 ablösefrei zu haben.