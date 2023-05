19:04 – der Schalke-Talk: Schalke geht in München unter: Terodde und die Fans machen Mut

In München gibt es für Schalke 04 nichts zu holen. Mit 0:6 gehen die Königsblauen beim FC Bayern unter und kassieren eine „Ohrfeige“, wie Sportvorstand Peter Knäbel sagt. Doch was hat diese Pleite mit Blick auf den Abstiegskampf zu bedeuten? Und was macht vor dem wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt Hoffnung? In der neuen Folge unseres Video-Formats „19:04 – der Schalke-Talk“ liefern Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) und unsere Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack Antworten.

Video: FUNKE Foto & Video