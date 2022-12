FC Schalke 04 Schalke-Talente: Kozuki hat Reis am meisten beeindruckt

Split/Gelsenkirchen. Sechs Spieler aus Schalkes U23 kamen zweimal bei den Profis zum Einsatz. Wir sprachen mit Trainer Thomas Reis über dessen Eindrücke.

Für einige Spieler aus der U23 des FC Schalke 04 geht in ein paar Tagen ein Traum zu Ende. Zwei Wochen lang durften sie bei den Profis trainieren, in attraktiven Testspielen bei Rapid Wien (2:2) und Hajduk Split (3:4) sogar spielen. Doch wie fällt nun die Bilanz aus? Welcher Spieler hat Trainer Thomas Reis am meisten beeindruckt? Diese Zeitung stellte Reis diese Frage.