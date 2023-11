Schalke-Talk: Wie sich der Verein selbst zerstört

Im Heimspiel gegen die SV Elversberg blamiert sich Schalke 04 und verliert mit 1:2. Es ist ein weiterer Tiefpunkt der jüngeren Vereinsgeschichte. In unserem Talk-Format analysieren die Reporter Andreas Ernst und Robin Haack zusammen mit Matthias Heselmann das Spiel - und nennen Gründe für den Schalker Absturz.

Schalke am Tiefpunkt: Wie sich der Klub selbst zerstört | 19:04-Talk nach Elversberg

Gelsenkirchen. Schalke blamiert sich bei der 1:2-Niederlage gegen die SV Elversberg - ein Tiefpunkt in der Historie der Glesenkirchener. Unsere Analyse.

Das 1:2 gegen Elversberg war ein Tiefschlag für den FC Schalke 04 – und womöglich mehr als eine normale Niederlage. Sportlich hat sich der langjährige Europapokal-Teilnehmer vom Aufsteiger aus dem Saarland phasenweise herspielen lassen und sich regelrecht blamiert.

Von den Fans gab es für die Leistung nach dem Schlusspfiff laute Pfiffe, Spieler und Trainer äußerten sich sehr selbstkritisch. Doch wie konnte es so weit kommen? In unserem Video-Format „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren unsere Reporter Robin Haack und Andreas Ernst zusammen mit Matthias Heselmann über das Spiel in Elversberg und nennen Gründe für den Absturz der Königsblauen, der immer dramatischer wird.

