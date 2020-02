Schalke: Taugt Verletztenmisere als Ausrede? - Faktencheck

Was ist los mit meiner Mannschaft? Schalke-Trainer David Wagner grübelt.

Gelsenkirchen. Warum steckt Schalke in einem Formtief? Ein Grund der Verantwortlichen: die Verletztenmisere. Doch stimmt das wirklich? Der Faktencheck.

Wenn Trainer David Wagner und Sportvorstand Jochen Schneider über die Krise des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 sprechen, dann führen sie erst einmal die Personalsituation an. Wer war wie lange verletzt, wer ist noch fit und, und, und. Erst am Ende fügen sie dann noch hinzu, die Misere nicht als Ausrede für die schwachen Leistungen anzuführen. Ein Satz, der aber so nicht stimmt - denn genau das machen Wagner und Schneider. Wir nehmen Wagners Aussagen nach der 0:5-Klatsche gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig im Faktencheck unter die Lupe.