Schalke-Termine: Zwei weitere Flutlicht-Knaller für S04

Gelsenkirchen. Für die 2. Bundesliga wurden die zeitgenauen Ansetzungen bis zum zehnten Spieltag veröffentlicht. Alle Schalke-Termine in der Übersicht.

Zum Auftakt beim Hamburger SV und eine Woche darauf im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern: An den ersten beiden Spieltagen der kommenden Saison in der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 jeweils zur Primetime in einem Abendspiel im Einsatz.

Schalke-Spiele bis zum zehnten Spieltag angesetzt

Und in den folgenden Wochen werden die Königsblauen zwei weitere Male zur besten Sendezeit auflaufen. Das ergab die Veröffentlichung der zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage drei bis zehn durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) an diesem Mittwoch.

Sowohl das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am sechsten Spieltag (16. September) als auch der Auswärts-Kracher beim FC St. Pauli eine Woche darauf (23. September) finden am Samstagabend um 20.30 Uhr statt. Sky und Sport1 halten die Rechte für die Übertragung. Derweil steigt das Duell bei Mitabsteiger Hertha BSC (9. Spieltag, 8. Oktober) an einem Sonntagmittag.

Die Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Schalke sehen sich am 9. Spieltag der 2. Bundesliga wieder. Foto: firo

Der Topspiel-Termin am Samstagabend garantiert die höchstmögliche Aufmerksamkeit, da zu diesem Zeitpunkt nicht auf den anderen Plätzen der 2. Bundesliga gespielt wird. Zu den anderen Anstoßzeiten (freitags/20.30 Uhr, samstags/13 Uhr, sonntags/13.30 Uhr) laufen immer mindestens zwei Partien parallel. Schon in der abgelaufenen Erstliga-Saison hatte Zuschauermagnet Schalke zahlreiche Einzelspiele erhalten.

2. Bundesliga: Die Schalke-Termine in der Übersicht

1. Spieltag

Freitag, 28. Juli, 20.30 Uhr: Hamburger SV - FC Schalke 04

2. Spieltag

Samstag, 5. August, 20.30 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern

3. Spieltag

Sonntag, 20. August, 13.30 Uhr: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

4. Spieltag

Freitag, 25. August, 18.30 Uhr: FC Schalke 04 - Holstein Kiel

5. Spieltag

Samstag, 2. September, 13 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

Die Fans des 1. FC Magdeburg kommen am 6. Spieltag in die Schalke-Arena. Foto: dpa

6. Spieltag

Samstag, 16. September, 20.30 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg

7. Spieltag

Samstag, 23. September, 20.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Schalke 04

8. Spieltag

Freitag, 29. September, 18.30 Uhr: SC Paderborn - FC Schalke 04

9. Spieltag

Sonntag, 8. Oktober, 13.30 Uhr: FC Schalke 04 - Hertha BSC

10. Spieltag

Sonntag, 22. Oktober, 13.30 Uhr: Karlsruher SC - FC Schalke 04

