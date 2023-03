Schalke: Terodde-Tor im Test - Reis: "Kann hilfreich sein"

Gelsenkirchen. Simon Terodde kam in allen 25 Schalke-Bundesligaspielen zum Einsatz, traf aber nur dreimal. Hilft ihm nun das Testspiel-Tor gegen VVV-Venlo?

Chancen wie diese hatte Simon Terodde in seiner Karriere in dreistelliger Anzahl - und sehr oft löste er sie perfekt: Diesmal flankte Tobias Mohr Richtung Elfmeterpunkt, Torjäger Terodde löste sich von seinem Gegenspieler, eine Volleyabnahme mit dem linken Fuß - Tor! Nur: Es war kein Bundesligaspiel vor ausverkauftem Haus, in dem Terodde traf, sondern lediglich ein Test gegen den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo - der 35-Jährige hatte beim 2:0-Erfolg für das 1:0 gesorgt.

