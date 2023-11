Schalke testet in Eindhoven - PSV ohne zwölf Nationalspieler

Gelsenkirchen. Im ersten von zwei Tests während der Länderspielpause tritt Schalke 04 bei Eredivisie-Tabellenführer PSV Eindhoven an. Ein ungleicher Test?

Kein Klub in einer der Top-10-Ligen Europas hat eine bessere Bilanz als die PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie. Die vom Ex-Dortmunder Peter Bosz trainierte Mannschaft hat alle zwölf Spiele gewonnen, führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an und hat eine beeindruckende Tordifferenz von plus 40 erreicht. Für den Zweitliga-Drittletzten FC Schalke 04, der an diesem Mittwoch (14 Uhr, im Livestream auf PSV.nl) zu einem Trainingsspiel in Eindhoven antritt, eine hohe Hürde.

Schalke-Gegner PSV Eindhoven mit Kapitän Luuk de Jong

Was den Unterschied wahrscheinlich nicht ganz so groß macht: Eindhoven muss auf die wichtigsten Spieler verzichten - zwölf Profis sind zu den verschiedenen Nationalmannschaften gereist, darunter Torwart Walter Benitez (Argentinien), Johan Bakayoko (Belgien), Joey Veerman und Jerdy Schouten (beide Niederlande) sowie Sergino Dest, Malik Tillman und Ricardo Pepi (alle USA). In Eindhoven geblieben ist Kapitän und Mittelstürmer Luuk de Jong. Der 33-Jährige hat seine Karriere in der „Elftal“ beendet. Trainer Bosz wird sein Aufgebot um Spieler aus der eigenen Akademie ergänzen - Schalke trifft also auf verbesserte B-Elf Eindhovens.

Zwölf Nationalspieler hat Schalke nicht mehr - sondern nur noch zwei, und das sind auch noch Junioren. Yusuf Kabadayi (Deutschland U20) und Assan Ouédraogo (Deutschland U17) sind unterwegs. Trainer Karel Geraerts verzichtet zudem auf Ralf Fährmann (Adduktorenprobleme), Kenan Karaman (Rippenschmerzen) und Tobias Mohr (Oberschenkel). Fragezeichen stehen hinter Tomas Kalas (trainierte am Montag individuell) und Ron Schallenberg (zu Wochenbeginn krank). In der Reha sind nach wie vor Marius Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich) und Leo Greiml (Kreuzbandriss). Geraerts will auf Verstärkung aus der U23 zurückgreifen.

Alle zur Verfügungen stehenden Profis sollen in den Spielen in Eindhoven und am Tag darauf gegen den belgischen Zweitligisten Maasmechelen (Donnerstag, 11 Uhr, Livestream auf youtube.com/s04) insgesamt mindestens 90 Minuten zum Einsatz kommen.

