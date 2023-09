Schalke: Thomas Reis muss gehen, viele Probleme bleiben

Essen. Auf Schalke regiert wieder das Chaos. Trainer Thomas Reis wurde am Mittwoch gefeuert. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside.

Thomas Reis ist raus! Die Kritik am Trainer ist - inzwischen auch öffentlich durch eigene Spieler - immer größer geworden. Am Mittwoch zog der FC Schalke 04 die Reißleine und setzte Chef-Trainer Reis und Co-Trainer Markus Gellhaus mit sofortiger Wirkung vor die Tür. Diese Entscheidung sei das Ergebnis einer eingehenden Analyse aus den vergangenen Tagen. "Bis auf Weiteres wird der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen", teilte der Klub am Mittwochmorgen mit.

Doch war lagen die Königsblauen damit richtig? Und wie geht es nun weiter beim kriselnden Zweitligisten aus Gelsenkirchen? Unser Schalke-Experte Andi Ernst hat in der aktuellen Folge alles Infos zur Entlassung. Wir reden über mögliche sportliche, politische und personelle Konsequenzen. Ergänzt wird die Runde durch FUNKE-Sportredakteur Martin Herms. Gemeinsam mit Moderator Nils Halberscheidt gibt er euch einen kompakten Überblick zu den anderen Pottvereinen BVB, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. Viel Spaß beim Reinhören!

