Schalke: Tönnies' Abgang kommt einem großen Knall gleich

Gelsenkirchen. Nach 26 Jahren im Aufsichtsrat des FC Schalke 04 tritt Clemens Tönnies zurück. Seine Gründe, die Folgen, sein Nachfolger - hier ist die Analyse.

Clemens Tönnies hat oft erzählt, wie seine Zeit auf Schalke einst begann: Am Sterbebett seines vier Jahre älteren Bruders Bernd. Der habe ihm kurz vor seinem Tod am 1. Juli 1994 mit auf den Weg gegeben: „Kümmere dich um Schalke.“ Bernd Tönnies war damals der Präsident von Schalke 04. Er war erst am 7. Februar 1994 ins Amt gekommen und starb keine fünf Monate später an den Folgen einer Nierentransplantation. Bernd Tönnies wurde nur 42 Jahre alt.