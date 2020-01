Schalke: Torwart Alexander Nübel ist nicht mehr Kapitän

Alexander Nübel ist ab sofort nicht mehr Kapitän von Schalke 04. Wenige Stunden, nachdem der FC Bayern die Verpflichtung des 23 Jahre alten Torhüters zu kommenden Saison bekanntgegeben hatte, erklärte Schalkes Trainer David Wagner im Trainingslager im spanischen Fuente Alamo: “Wir haben uns darauf verständigt, dass er das Kapitänsamt abgibt.” Neuer Spielführer von Schalke 04 ist zumindest bis zum Saisonende der Spanier Omar Mascarell (26), seine Stellvertreter sind Benjamin Stambouli (29) und Daniel Caligiuri (31.).

Mit dem Schritt will David Wagner verhindern, dass die Diskussionen um Nübel und dessen Wechsel nach München die Schalker Rückrunde überlagern. “Es gibt Größeres als Alexander Nübel und seinen Transfer”, sagte Wagner: “Wir wollen dafür sorgen, dass der Fokus jetzt nicht gestört wird.” Wagner wollte nicht sagen, ob er Nübel die Binde aktiv weggenommen hat: “Wir sind zusammen zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns alle am besten ist, für Ruhe zu sorgen, wenn er das Amt abgibt.”

Nübel erhält einen Bayern-Vertrag über fünf Jahre

Nübel hatte Schalke kurz vor Weihnachten mitgeteilt, dass er das Schalker Angebot zur Vertragsverlängerung ablehnen würde - schnell sickerte durch, dass Bayern München sein neuer Verein sein würde. Dies bestätigte der Rekordmeister dann am Samstag auch offiziell, Nübel erhält in München einen Vertrag über fünf Jahre und wird der Stellvertreter von Manuel Neuer. Seinen Noch-Arbeitgeber Schalke hatte der 23-Jährige indes lange im Unklaren gelassen. Schneider erinnerte am Samstag nochmals an das Gespräch mit Nübel vor Weihnachten und sagte: “Damals hat er nicht davon gesprochen, wohin er geht - das wollte er uns damals nicht sagen.”

Jetzt haben alle Seiten Fakten geschaffen und Wagner ist froh, dass die Kuh vom Eis ist. Er hofft, dass auch die Schalker Fans das mittragen und Nübel in der Rückrunde nicht ausgepfiffen wird: “Ich wünsche mir und ich appelliere auch ganz klar daran, dass diese Entscheidung zu akzeptieren ist.” Der Ex-Kapitän werde weiter ein wichtiges Mitglied der Mannschaft bleiben und er soll auch seinen Platz im Mannschaftsrat behalten. Wagner hatte Nübel im Sommer zum Spielführer bestimmt.

Schubert steht zunächst im Schalke-Tor

Noch nicht beschäftigen will sich Wagner damit, ob Nübel seinen Status als Torwart Nummer eins auf Schalke beibehält. Da kann er auf Zeit spielen, weil der Keeper nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Frankfurt ohnehin in den ersten beiden Spielen der Rückrunde gegen Mönchengladbach und bei Bayern München noch gesperrt ist. Bis dahin steht Markus Schubert im Tor - wenn er Ex-Dresdener weiter so gut hält wie zuletzt, kann es gut sein, dass Nübel in der Rückrunde auf die Bank muss.

Für die kommende Saison plant Schalke Stand jetzt mit dem Torwart-Duo Markus Schubert und Ralf Fährmann, der nach seiner Leihe zu Norwich City zu den Königsblauen zurückkehrt.