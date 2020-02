Schalke-Trainer David Wagner hofft auf Caligiuri-Verbleib

Gelsenkirchen. Im Sommer endet der Vertrag von Schalkes Daniel Caligiuri. Offenbar wollen beide Partien den Kontrakt des 32-Jährigen unbedingt verlängern.

Daniel Caligiuri gehört zu den dienstältesten Spielern beim FC Schalke 04. Aufgrund einer Innenbandverletzung fällt der 32-Jährige derzeit aus und verpasste auch das Spiel gegen RB Leipzig. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch ungewiss.

Aktuell nutzt er die Zeit, um auch mit den Schalke-Verantwortlichen über seine Zukunft zu sprechen. Denn Caligiuris Arbeitsvertrag auf Schalke läuft im Sommer aus. Er würde gerne weiter in Gelsenkirchen spielen. Das betonte er gegenüber "Sky" vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig.

Schalkes Caligiuri macht sich keinen Kopf

“Wir sind im Austausch. Ich will jetzt erstmal sehen, dass ich wieder gesund bin und auf dem Platz stehe. Dann sehen wir weiter, wie es in den nächsten Wochen aussieht.” Caligiuri weiter: “Die Verhandlungen gehen, wie es bei jedem Spieler der Fall ist, natürlich nicht von heute auf morgen. Es dauert eben ein bisschen, aber ich mache mir da keinen Kopf.”

Heißt im Umkehrschluss: Dass Caligiuri sicherlich auch mit anderen Klubs sprechen wird. Vielleicht erfüllt sich der Deutsch-Italiener auch noch den Traum von der Serie A. In der hat Caligiuri in seiner Karriere noch nicht gespielt.

Schalke-Trainer David Wagner äußert sich auch zu Caligiuri

Gegenüber "Sky" äußerte sich auch Schalke-Trainer David Wagner zu der Caligiuri-Personalie. Er sagte, dass man auf Schalke mit Caligiuri eine Vertragsverlängerung anstrebe, die er natürlich auch befürworte. Mal schauen, ob Caligiuri ab dem Sommer 2020 in sein viertes Jahr auf Schalke gehen wird

Der in Villingen-Schwenningen geborene Caligiuri wechselte im Januar 2017 vom VfL Wolfsburg ins Ruhrgebiet. Dreieinhalb Jahre verbrachte er in Wolfsburg. Zuvor spielte er acht Jahre beim SC Freiburg. Seine Jugendvereine sind BSV Schwenningen (1995-2001), SV Zimmern (2001-2005) und der SC Freiburg (2005-2007).

Obwohl er acht Jahre in Freiburg spielte, bestritt er für Schalke die meisten Pflichtspiele seiner Karriere. In 100 Einsätzen erzielte er 16 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor. Für Wolfsburg waren es 97 Spiele, 12 Tore und 14 Vorlagen. Für Freiburg 93 Begegnungen, 11 Treffer und 13 Assists. Insgesamt kommt Caligiuri auf 290 Bundesligaspiele, in denen er 39 Tore erzielte und 49 Treffer vorbereitete.