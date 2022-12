Schalke-Trainer: Thomas Reis hat vier Ausfälle zu beklagen

Gelsenkirchen. Schalke 04 muss in der letzten Trainingswoche vor Weihnachten auf vier Spieler verzichten. Ein Duo trainiert individuell. Alle S04-News.

Drei Tage nach dem wilden Testspiel bei Hajduk Split in Kroatien (3:4) ist der FC Schalke 04 in die letzte Trainingswoche vor Weihnachten gestartet. Ein Quartett war am Montag nicht mit dabei: Jordan Larsson, Tobias Mohr, Justin Heekeren und U23-Spieler Julius Schell müssen derzeit krankheitsbedingt aussetzen. Das teilten die Königsblauen bei Twitter mit. Alle Vier waren bei der Niederlage in Split am Freitag noch zum Einsatz gekommen.

▪️ Larsson, Schell, Heekeren und Mohr fehlen krankheitsbedingt

Matriciani und Král trainieren individuell

Derweil hatten Alex Kral und Henning Matriciani das Testspiel verpasst. Mittelfeldspieler Kral laboriert an Rückenproblemen und verpasste bereits in den Vorwoche einige Trainingseinheiten. Defensivspezialist Matriciani fehlte erkrankt. Und auch zum Start dieser Woche war das Duo noch nicht wieder fit. Beide Profis trainierten individuell.

Schalke: Testspiel am Donnerstag beim VfL Osnabrück

Bevor sich der S04-Tross um Cheftrainer Thomas Reis in eine kurze Weihnachtspause verabschiedet, steht noch ein drittes Testspiel an. Am Donnerstagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) gastiert der Revierklub beim Drittligisten VfL Osnabrück.

FC Schalke 04: Der Vorbereitungsplan im Überblick

14. bis 28. November: Urlaub

29./30. November: Leistungstests

1. Dezember: Trainingsauftakt auf dem Platz

9. Dezember: 1. Test - Rapid Wien - Schalke 04 2:2

10. Dezember: Rückreise aus Wien

11. Dezember: Ruhetag

16. Dezember: 2. Test - Hajduk Split - Schalke 04 (18 Uhr)

17. Dezember: Rückreise aus Split

18. Dezember: Ruhetag

22. Dezember: 3. Test - VfL Osnabrück - Schalke 04 (19 Uhr)

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Zehn Tage Urlaub - die Profis erhalten individuelle Trainingspläne

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek (Türkei)

7. Januar 2023 (in Belek): 4. Test - FC Zürich - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit)

10. Januar 2023 (in Belek): 5. Test - 1. FC Nürnberg - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit)

14. Januar 2023: 6. Test - Schalke 04 - Werder Bremen (15.30 Uhr)

21. Januar 2023: Rückrundenauftakt

