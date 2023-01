Schalke-Trainer Thomas Reis hofft auf Tim Skarke und weitere Transfers

Belek. Schalke 04 bereitet sich seit Montag in Belek auf den Kampf um den Klassenerhalt vor. Trainer Thomas Reis wünscht sich Verstärkungen.

Beinahe unzählige Fußballplätze reihen sich in Belek an der türkischen Riviera aneinander. Es sind so viele, dass die Anlage, auf der Bundesligist Schalke 04 noch bis zum 11. Januar trainiert, gar nicht so leicht zu finden ist. Doch gegenüber von einem Gemüsebauern, der vor seinem Wohnwagen am Montag und Dienstag reichlich Wäsche zum Trocknen aufgehängt hatte, liegt der Platz etwas versteckt in einer Nebenstraße, rund 20 Minuten Fußweg vom Mannschaftshotel entfernt. Sogar eine kleine Tribüne steht Fans und Beobachtern zur Verfügung, die die Schalker in die Türkei begleiten.