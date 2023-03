Schalke-Trainer Thomas Reis über Geschmacklos-Plakat in Bochum: "Andere Wortwahl"

Bochum. Schalke-Trainer Thomas Reis wird bei seiner Rückkehr ins Ruhrstadion von Fans des VfL Bochum übel beleidigt. Das kommentierte er anschließend.

Thomas Reis genoss den Triumph an alter Wirkungsstätte still. Der Trainer des FC Schalke 04 war vor dem Spiel bei seinem langjährigen Klub VfL Bochum ausgepfiffen und beleidigt worden, doch bei den beiden Toren, die Schalke den 2:0 (1:0)-Auswärtssieg brachten, blieb der sonst so emotionale Trainer ruhig. Er vergrub seine Hände in den Hosentaschen, drehte sich zu seiner Bank um und klatschte nur mit wenigen ab. „Auch wenn man es nicht glaubt, aber man hat doch Respekt vor dem Verein, für den man drei Jahre gearbeitet hat“, sagte der 49 Jahre alte Trainer ganz sachlich nach einem Revierderby im Tabellenkeller, das viel Brisanz auf den Rängen bot, fußballerische Klasse aber oft vermissen ließ. Abstiegskampf eben.