Schalke-Trainer Wagner: Darum hat Guido Burgstaller gespielt

Leverkusen. Für viele überraschend stand Guido Burgstaller in Leverkusen in der Startelf des FC Schalke. Der Schachzug von Trainer Wagner ging nicht auf.

Als am späten Samstagmittag um 17.30 Uhr die Medien-Abteilung des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 die Aufstellung über die sozialen Netzwerke verbreiteten, überraschte vor allem ein Name in der Startelf. Guido Burgstaller durfte von Beginn an für Schalke in Leverkusen stürmen. Und das trotz einer schwachen Bilanz in der aktuellen Saison: In den elf Einsätzen zuvor gelang dem Österreicher kein Tor. Wurde es ausgerechnet in Leverkusen anders? In der BayArena, in der Burgstaller schon so oft für Schalke getroffen hatte?