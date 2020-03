Die aktuell herrschende Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in großen Teilen der Welt lahmgelegt – auch im Fußball ruht deshalb der Ball. Für Trainer David Wagner des FC Schalke 04 ist der Sport aktuell allerdings nebensächlich: „Die Gesundheit des Menschen bleibt in diesen Tagen und Wochen das Wichtigste. Wir wollen gemeinsam die schwierige Zeit durchstehen und das Coronavirus so gut es gut überstehen.“

„Wenn mich diese Krise eins gelehrt hat“, sagt der 47-Jährige. „Dann, dass wir einander bedingen und brauchen – weltweit.“ Dabei hofft der Schalke-Trainer, dass die Gesellschaft diese Erkenntnis auch bewahre, wenn Corona gestoppt sei.

Zusammen mit den Ultras Gelsenkirchen und der vereinseigenen Organisation „Schalke hilft“ haben die Gelsenkirchener bereits Mitte März die Aktion „Kumpelkiste 2.0“ ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist, es die Lebensmittelgrundversorgung von Personen aus Gelsenkirchen zu sichern, die entweder in Quarantäne sind, Risikogruppen angehören oder im medizinischen Sektor arbeiten.

Gehaltsverzicht für Schalke-Trainer David Wagner selbstverständlich

Um auch die Jobs der rund 600 Vereinsmitarbeiter zu sichern, haben die Profis vor wenigen Tagen einem teilweisen Gehaltsverzicht zugestimmt. So sollen nach Informationen dieser Zeitung rund zehn Millionen Euro eingespart werden. Für Trainer Wanger sei diese Aktion selbstverständlich gewesen, wie er sagt: „Diese Haltung haben Spieler ebenso wie Trainerstab und Staff sehr schnell und unmissverständlich thematisiert.“

Wie über der kompletten Saison steht für den Coach auch über dieser Solidaraktion die Überschrift „Anpacken.“ Denn schon zum Start in die Spielzeit haben die Schalker laut Wagner keine einfache Situation vorgefunden. „Unsere Mannschaft packt an. Zunächst auf dem Platz und nun ebenso im Klub.“ Überrascht ist er von dieser Haltung allerdings nicht: „Das Verhalten ist nicht neu, denn ich kenne Charakter und Mentalität unserer Gruppe.“