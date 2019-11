Bremen. Schalke tritt am Samstag bei Werder Bremen an und ist in der Favoritenrolle. Matija Nastasic spielt wie erwartet von Beginn an. Der Live-Ticker.

Live! Schalke-Trainer Wagner setzt wie erwartet auf Nastasic

Nach dem 3:3 am Freitagabend zwischen Borussia Dortmund dem SC Paderborn kann der zwölfte Bundesliga-Spieltag kaum spektakulärer werden. Und doch versuchen Werder Bremen und der FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ihr Bestes, um den Fans im ausverkauften Weserstadion ein interessantes Spiel zu liefern.

Während die Schalker nach einem guten Saisonstart mit starken Leistungen vor allem in den Auswärtsspielen selbstbewusst nach Bremen gefahren sind, steht Werder etwas unter Druck. Seit sieben Spielen wartet das Team von Trainer Florian Kohfeldt auf einen Sieg. Und doch hat Kohfeldt nicht alles über den Haufen geworfen: „Bisher fehlten nur Kleinigkeiten für einen Sieg.“

Vor allem bei Standardsituationen patzte Werder bisher - neun Gegentore in elf Spielen sind Bundesliga-Spitzenwert. Das ist auch Schalke-Trainer David Wagner nicht entgangen. Auch wenn er Standardsituationen in der Länderspielpause nicht verstärkt üben ließ, sprach er das Thema bei der Mannschaftssitzung am Freitagabend an.

Ein kopfballstarker Spieler kehrt in Schalkes Anfangsformation zurück: Matija Nastasic bildet nach überstandener Achillessehnenreizung gemeinsam mit Ozan Kabak die Innenverteidigung. Sonst gibt es in der königsblauen Startelf keine Überraschung.

Bei den Bremern ist die Personalsituation etwas entspannter: Auf der linken Abwehrseite verteidigt Ludwig Augustinsson, in Bremen „Ludde“ genannt. Er wurde von den Fans und Kohfeldt ganz besonders vermisst. Trotz der schlechten Serie warnt Wagner vor dem Gegner. Die Favoritenrolle weist er ganz klar zurück.

So spielen Werder Bremen und Schalke 04

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Langkamp, Augustinsson - Sahin - Eggestein, Klaassen - Bittencourt - Rashica, Osako. Trainer: Kohfeldt

Schalke: Nübel - Kenny, Nastasic, Kabak, Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Serdar - Harit - Raman, Uth. Trainer: Wagner

