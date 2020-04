Schalke-Trainer Wagner über Harit: "Kenne seine andere Seite"

Gelsenkirchen. Trainer David Wagner hat seinen Offensivspieler Amine Harit verteidigt. Der Profi des FC Schalke 04 hatte unerlaubt eine Shisha-Bar besucht.

Trainer David Wagner (48) hat seinen zuletzt kritisierten Offensivspieler Amine Harit in Schutz genommen. Der 22 Jahre alte Bundesliga-Profi des FC Schalke 04 hatte eine hohe Geldstrafe aufgebrummt bekommen, weil er sich trotz der Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie unerlaubt in einer Shisha-Bar aufgehalten hatte.

„Das ist enttäuschend und war nicht in Ordnung“, räumt Wagner in einem Bild-Interview ein. "Abgesehen von diesem Fall hat er sich davor – wie alle anderen auch – einwandfrei verhalten", sagt Wagner. "Ich habe mit ihm gesprochen und kenne auch seine andere Seite. Beim Thema Gehaltsverzicht war er einer der Ersten, die sich dazu bereiterklärt haben."

Die genaue Summe der Geldstrafe hatte sich der Klub nicht entlocken lassen. Der Marokkaner verdient seit seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Herbst auf Schalke rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Demnach ist von einer sechsstelligen Summe auszugehen.

Schalke-Trainer Wagner: Harit ist kein Egoist

Harit hatte in der Hinrunde noch starke Leistungen gezeigt. Auch wegen schwächerer Auftritt vor der Corona-Saisonpause stand er allerdings in der Kritik. „Wenn man über Amine spricht, muss man folgendes wissen: Auch wenn er ein Kreativ-Spieler und Entscheider ist, ist er alles andere als ein Egoist", sagt Wagner. Schalkes Trainer erklärt, Harit habe "sehr viel Verantwortungsbewusstsein für die Mannschaft. Aber auch für den Verein – Stichwort Gehaltsverzicht.“

Mit Blick auf die Spielweise von Harit sagt Wagner, er sei "einer, der in so einer Situation noch mehr machen will, um zu helfen. Dann versucht er Dinge in Räumen, die sein Spiel zusätzlich zerstören. Er hat sich selbst in eine Spirale gebracht, die nicht produktiv war. Jetzt liegt es an uns, dafür zu sorgen, dass die Automatismen wieder stimmen. Wir müssen Amine aus diesem Helfersyndrom auf dem Platz heraushelfen und ihm zu verstehen geben: Du kannst die Welt nicht alleine retten!" (nb)