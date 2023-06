Am Montag gibt es den Schalke-Trainingsauftakt im Parkstadion.

FC Schalke 04 Schalke-Trainingsauftakt live im Stream: Alles zum Start von S04 am Montag

Gelsenkirchen. Schalke 04 startet am Montag in die Vorbereitung. Wer nicht dabei sein kann, braucht nicht verzagen - das Training wird per Stream übertragen.

Der Abstieg ist verdaut, nun hat der FC Schalke 04 Appetit auf die Zweitligasaison gewonnen. Das Ziel ist klar, Schalke will schnellstmöglich zurück in die 1. Bundesliga. Samstag und Sonntag absolvieren die Spieler im Gesundheitszentrum Medicos und auf den Sportplätzen diverse Leistungstests, am Montag trainieren sie ab 11 Uhr erstmals auf dem Rasen des Parkstadions – sogar öffentlich. Und wer es als Schalke-Fan am Montag nicht ins Parkstadion schafft, der kann zumindest aus der Ferne zusehen – die ganze Aktion wird live übertragen.

Schalke-Trainingsauftakt live im Stream zu sehen

Passend zum Start der Schulferien in NRW absolvieren die Königsblauen am Montag ihre erste Trainingseinheit der neuen Saison. Der Eintritt im Parkstadion ist frei, im Anschluss wird die Mannschaft im Rahmen einer Autogrammstunde mitgebrachte Utensilien signieren.

Alle Fans, die am Montag nicht live vor Ort dabei sein können, haben die Möglichkeit, den Auftakt per Livestream zu verfolgen. Gezeigt wird er auf dem Youtube-Kanal des FC Schalke 04.

Es gibt sogar einen Kommentator. Am Mikrofon sitzt und steht Kai Regnitter. Bei ihm werden auch mehrere Gäste zu Wort kommen und über aktuelle Themen rund um Schalke 04 sprechen.

Schalke-Vorbereitung – so geht es weiter

Die Vorbereitung von S04 ist bereits durchgeplant – Testspiele stehen bei den Regionalligisten Spelle-Venhaus (1. Juli) und Bocholt (6. Juli) an, bevor die Profis vom 8. bis 16. Juli zum siebten Mal ins Sommer-Trainingslager nach Mittersill fliegen. Am 22. Juli steht die Generalprobe gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente an, bevor der Schalke-Tag mit Zehntausenden Fans (23. Juli) die Vorbereitung abrunden wird.

Drei Zugänge sind am Montag schon dabei: Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin) und Torwart Marius Müller (FC Luzern). Auch eine Einigung mit Bryan Lasme (Arminia Bielefeld) steht bevor, vielleicht wird auch er schon zu sehen sein.

Klar ist: Nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga muss sich Schalke 04 neu aufstellen. Zwar fällt der Umbruch nicht so groß wie vor zwei Jahren aus, dennoch sind einige Spieler nicht zu halten. Alex Kral kam bereits bei Union Berlin unter, abzuwarten bleibt, was mit Marius Bülter und Rodrigo Zalazar passiert. Bei beiden Schalkern stehen die Zeichen auf Abschied. Bülter ist sich mit der TSG Hoffenheim über einen Wechsel einig. Ein erstes Angebot der Sinsheimer hat Schalke abgelehnt.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04