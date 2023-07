Training vor malerischer Kulisse: So trainiert Schalke in Mittersill.

FC Schalke 04 Schalke-Trainingslager: Was den Fans in Mittersill geboten wird

Gelsenkirchen. Von 8. bis 16. Juli bereitet sich Schalke in Österreich auf die Zweitligasaison vor. Für die mitgereisten Fans gibt es viel Programm.

Der Berg ruft! An diesem Samstag brechen die Profis von Schalke 04 ins Trainingslager nach Österreich auf. Und wie schon in den vergangenen Jahren werden die Königsblauen auch dieses Mal von hunderten Fans ins beschauliche Mittersill begleitet. Dabei dürfen sich die mitgereisten Anhänger auf viele Programmpunkte und Aktivitäten freuen.

Fast täglich werden öffentliche Trainingseinheiten auf dem Sportplatz des SC Mittersill in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums stattfinden– nur an Testspiel-Tagen, gibt es kein Training. Dabei ist zu beachten, dass die Trainingszeit für den nächsten Tag in der Regel durch die sportliche Leitung erst am Vorabend bekannt gegeben werden. Einen kompletten Trainingsplan für gesamte Aufenthaltsdauer in Österreich wird der Verein dementsprechend nicht zur Verfügung stellen können. Informationen über die Trainingszeiten können den Social-Media-Kanälen von „Schalke Fanbelange“ entnommen werden.

Schalke: Zwei Testspiele gegen Kopenhagen und Zabrze

Zumindest ungefähr terminiert ist die erste Trainingseinheit in Mittersill. An diesem Samstag wird Trainer Thomas Reis seine Profis voraussichtlich gegen 17 Uhr auf den Rasen bitten. Im Anschluss gibt es dort einen kleinen Welcome-Abend, bei dem die Gastgeber ihre Region vorstellen und die S04-Verantwortlichen die mitgereisten Fans begrüßen.

Danach gibt es reichlich Termine, die sich Fans in Mittersill in ihre Kalender eintragen können. Etwa die zwei Testspiele gegen den FC Kopenhagen (Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr in Kufstein) und gegen Górnik Zabrze (Samstag, 15. Juli, 15.30 Uhr in Mittersill). Zum Kopenhagen-Spiel in Kufstein bieten die Schalker ihren Fans auch Plätze in Shuttlebussen an.

Abseits des Sportlichen gibt es am Montag (10. Juli) ein Kabinengespräch mit Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah. Zwölf Mitglieder werden da die Chance haben, mit der S04-Ikone im Mannschaftshotel zu fachsimpeln (vorherige Bewerbung erforderlich). Am Mittwoch (12. Juli) steht eine geführte Fan-Wanderung zur Baumgartenalm auf dem Programm (vorherige Anmeldung erforderlich). Abends (18 Uhr) steht dann in Mittersill ein weiterer Programmpunkt an: der Mitglieder-Talk „mitGEredet“ mit Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann.

Schalke: "Blau-Weiße Nacht" am Donnerstag

Donnerstag steht die „Blau-Weiße Nacht“ an – immer ein Höhepunkt für die vielen mitgereisten Fans. Denn dort treffen die Fans hautnah auf die Profis und es ist Zeit für Autogramme, Erinnerungsfotos und den einen oder anderen Plausch. Austragungsort ist Bergrestaurant der Wildkogelbahn in Neukirchen.

Auch am Freitag bieten die Schalker zwei Aktivitäten an: Nach dem Vormittagstraining wird es erstmals ein sommerliches Eisstockschießen geben (vorherige Anmeldung erforderlich). Um 19.04 kommt es dann in der Gastronomie des Nationalparkzentrums zu einem „königsblauen Kneipenquiz“ (vorherige Anmeldung erforderlich).

Weitere Informationen und Ansprechpartner vor Ort finden Sie online über die Kanäle der des Teams Fanbelange von Schalke 04.

