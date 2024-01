Schalke-Transfer offiziell: Darko Churlinov ist wieder da

Darko Churlinov will in der Rückrunde wieder im Trikot von Schalke 04 jubeln.

Gelsenkirchen. Der erste Winter-Transfer des FC Schalke 04 ist perfekt. Darko Churlinov kehrt auf Leihbasis zurück. Details und Reaktionen zum S04-Deal.

Fans und Verantwortliche des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 mussten lange darauf warten, nun ist der Transfer in trockenen Tüchern. Darko Churlinov (23) kehrt wie erwartet nach Gelsenkirchen zurück. Schalke hat die Verpflichtung am Dienstag bestätigt. Der Offensivspieler kommt auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Klub FC Burnley. Churlinovs Leihvertrag gilt nur bis zum kommenden Sommer. S04 besitzt eine Kaufoption, die nach Informationen dieser Redaktion zwischen zwei und drei Millionen Euro liegt. Es gibt dabei Leistungsabstufungen, die genaue Summe ist daher noch offen.

„Darko passt exakt in das Profil, das wir auf einem schwierigen Wintertransfermarkt gesucht haben“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots. „Er spielt mutig, sucht das Eins-gegen-Eins und wird uns so unberechenbarer machen. Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der so auf eine Herausforderung brennt. Er wird Team und Fans mitreißen.“

In der Saison 2021/2022 ist Churlinov mit Schalke 04 in die Bundesliga aufgestiegen. Mit guten Leistungen (zwei Tore, sechs Vorlagen) und seiner intensiven Spielweise machte er sich bei den S04-Fans beliebt. Beide Seiten hätten die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt, Churlinovs Arbeitgeber VfB Stuttgart verkaufte ihn jedoch zum FC Burnley. Beim Premier-League-Aufsteiger steht er bis 2026 unter Vertrag.

Schalke-Zugang Darko Churlinov fehlt die Spielpraxis

In England lief es für Churlinov zuletzt nicht gut. In der ersten Saisonhälfte kam er lediglich in Burnleys U21 zum Einsatz. Lange musste er sich von einer im Mai erlittenen Sepsis erholen. Pflichtspiele bestritt er lediglich für die nordmazedonische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation.

Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen. S04 hat sich intensiv um eine Rückkehr des Flügelspielers bemüht, der nun mit seinem Tempo und seiner Qualität im Dribbling die Schalker Offensive beleben soll. „Seine Vielseitigkeit und seine kreativen Lösungen geben uns neue Optionen“, meint Schalke-Trainer Karel Geraerts. Churlinov selbst sagt: „Ich freue mich wieder auf Schalke zu sein, nachdem die Verantwortlichen und Fans stets den Kontakt gehalten haben. Auf dem Platz möchte ich dem Verein das nun zurückgeben - am liebsten in Form von Toren, Vorlagen und vor allem Siegen.“

