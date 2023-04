Schalke U17 live: 0:1! Schlechter Start gegen Arminia Bielefeld

Gelsenkirchen. Großer Auftritt für die U17 des FC Schalke 04: Im Halbfinal-Rückspiel gegen Arminia Bielefeld geht es heute um den Einzug in das DM-Finale.

Es steht viel auf dem Spiel für die U17 des FC Schalke 04. Nach 1978 und 2002 ist Schalke im vergangenen Jahr mit seiner U17 zum dritten Mal Deutscher Meister in dieser Altersklasse geworden. In der Saison nach den ersten beiden Titelgewinnen hat es der Knappen-Nachwuchs nicht geschafft, erneut das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen. Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, könnte ein derart beeindruckender Coup möglicherweise diesmal gelingen. Heute geht es im Halbfinal-Rückspiel gegen Arminia Bielefeld um den Finaleinzug. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Parkstadion.

Die Schalker haben gute Chancen, sich in diesem Jahr im Halbfinale gegen Arminia Bielefeld durchzusetzen. Das Hinspiel in der Bielefelder Schüco-Arena gewannen sie mit 1:0. Auf dem Weg zur deutschen U17-Meisterschaft ist eine erste Entscheidung schon gefallen. Im ersten Halbfinale setzte sich der VfL Wolfsburg nach Elfmeterschießen gegen die TSG Hoffenheim durch und zog ins Endspiel ein.

Der knappe Sieg in Ostwestfalen ist für Schalkes Trainer Onur Cinel alles andere als ein Ruhekissen. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt der 37-Jährige rückblickend auf die 90 Minuten am Samstag vor einer Woche. „Man hat gesehen, dass auch die Bielefelder völlig zu Recht die Endrunde erreicht und die meisten Treffer in den Meisterschaftsspielen erzielt haben. Hut ab vor meiner Mannschaft, dass es ihr zum zweiten Mal gelungen ist, gegen die Arminen zu Null zu spielen. Alleine dafür hat sie einen Orden verdient.“

