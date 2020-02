Schalke: U19-Trainer Elgert unterstellt Schiri Profilneurose

Gelsenkirchen. Norbert Elgert kassierte beim 3:0-Sieg der U19 von Schalke 04 Gelb-Rot. Im Anschluss erklärte der 63-Jährige, warum es so weit kommen musste.

Im strömenden Regen kletterte Elgert nachdem er Gelb-Rot gesehen hatte über die Bande und stellte sich zu seiner Frau Conny. Von dort aus sah der Erfolgstrainer noch das 3:0 seiner Mannschaft durch Stanislav Fehler. Die Hinausstellung wegen Meckerns war aus seiner Sicht überzogen.

Wenige Minuten zuvor hatte Elgert aus dem gleichen Grund bereits die Gelbe Karte gesehen. Was von den wenigen Zuschauern, die bei Dauerregen und Windböen ohnehin mehr mit ihren Schirmen, als dem Spiel beschäftigt waren, kaum jemand mitbekam: Elgert hatte sich in dieser Szene nach einem Zusammenprall mit seinem eigenen Spieler Joselpho Barnes an den Rippen verletzt, wurde nach dem Spiel deswegen noch untersucht.

„Ein Oberhausener hat „Jo“ voll mit dem Ellenbogen über die Linie gecheckt und trifft mich. Das war mindestens eine Gelbe Karte, aber der Schiedsrichter lässt es weiterlaufen.“ Elgert: „Dann wirst du auch schon mal ein bisschen böse, wenn das nicht geahndet wird.“ Seiner Meinung nach habe „Schiri“ Dominic Koch im Spiel ohnehin zu viel durchgehen lassen. „Mir hat er zu spät eingegriffen. Ich habe unseren Spielern nachher nur noch gesagt. Springt hoch! Ich habe nichts gegen Härte und werde auch jetzt nicht jammern. Das bereitet sie gut auf die Zukunft und auf das Leben vor. Aber der Schiedsrichter hätte eher eingreifen müssen.“

Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert: "Ich bin ein Schiedsrichterfreund"

Er habe dem 24-jährigen Spielleiter vom FC Anker Wismar daraufhin zwar klar die Meinung gesagt, aber ihn nicht beleidigt. „In keinster Weise. Böse war ich, weil ich schon sehr starke Schmerzen hatte, aber in keinster Weise beleidigend.“

Bereits in den Minuten zuvor ging es an der Seitenlinie hoch her. „Ihr habt ja gesehen, dass die Bänke geflogen sind, aber okay, ich bin nicht aus Zucker. Insofern will ich das meinen Jungs auch vorleben. Aber die Rote Karte halte ich für einen absoluten Scherz“, sagte Elgert nach dem Abpfiff. „Ich bin ein Schiedsrichterfreund. Ich betone noch einmal, dass ich großen Respekt vor den Schiedsrichtern habe und ich weiß, dass die keinen leichten Job haben. Aber das finde ich dann schon respektlos und beschämend, mich von gut 20-jährigen Jungs – bei allem Respekt den ich auch vor ihnen habe – disziplinieren zu lassen. Das hat mich dann schon sehr geärgert.“ Elgert unterstellte Koch Profilneurose. Oberhausens Trainer Dimitrios Pappas ärgerte sich auch über den Schiedsrichter. „Da waren schon einige Fehlentscheidungen dabei.“

Letztlich war das alles aber nicht spielentscheidend. „Das ist ein Spielerspiel und kein Trainerspiel“, war die Sache dann für Elgert auch schnell wieder vergessen.