Schalke: U23-Torhüter verlässt die Knappenschmiede

Gelsenkirchen. Ein Torhüter verlässt die U23 des FC Schalke 04. Nach zweieinhalb Jahren in der Knappenschmiede wechselt er in die USA

Im Sommer 2020 war der damals 16-jährige Daniel Rose aus England in die Jugendabteilung des FC Schalke 04 gewechselt. Den Traum vom Durchbruch bei den Profis konnte sich der junge Torhüter nicht erfüllen. Jetzt zieht er einen Schlussstrich unter seine Zeit in Gelsenkirchen. Wie am Sonntag bekannt wurde, wechselt Rose in die USA.

Der gebürtige Engländer, der auch über die irische Staatsbürgerschaft verfügt, wird zukünftig für das College-Team der Marshall University auflaufen. "Ich freue mich darauf, Marshall Thundering Herd (Name des Teams, d. Red.) beizutreten und diese neue Herausforderung anzunehmen", schrieb der 19-Jährige in einem Beitrag bei Instagram. Derweil hieß ihn sein neues Team aus Huntington in West Virgina "in der Familie willkommen" und schrieb bei Twitter: "Gehen wir an die Arbeit!"

Rose kam in der Regionalliga nicht zum Einsatz

Rose gehörte seit dem vergangenen Sommer zum Kader der Schalker U23. Für das Regionalliga-Team kam er allerdings nicht in Pflichtspielen zum Einsatz und gehörte in dieser Saison nie zum Kader. Hinter Stammkeeper Justin Heekeren, Radomir Novakovic und Justin Treichel war Rose nur die Nummer vier in der internen Torhüter-Rangordnung.

Die einzigen Einsätze im königsblauen Trikot sammelte Rose in der Vorsaison. Der viermalige irische U19-Nationalspieler bestritt zwölf Partien für Schalkes U19-Team, ehe er sich in der Endphase der Spielzeit eine Verletzung zuzog.

Dabei war er vor zweieinhalb Jahren mit großen Zielen aus dem Nachwuchs des FC Everton nach Deutschland gekommen. "Ich möchte so schnell wie möglich an die Spitze", sagte Rose damals gegenüber The Athletic. Diesem Ziel will er nun durch seinen Wechsel in die USA näher kommen.

