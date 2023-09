Schalke: "Überall doppelt besetzt" - was Reis damit meint

Fußball inside – der Experten-Vodcast: Schalke und Duisburg: Die Fehlstarter

Schalke will in der zweiten Bundesliga richtig durchstarten und holt nur einen Sieg. Der MSV will nach den grottenschlechten Spielzeiten der Vergangenheit eine deutliche Leistungssteigerung zeigen und steht nach vier Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. Beide Vereine haben jeweils einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Schalke-Reporter Andi Ernst, MSV-Experte Dirk Retzlaff und Moderator Nils Halberscheidt sprechen in der aktuellen Folge über Fehler, Pech und Störgeräusche, die anstehenden Matches, den Deadline Day und über die Möglichkeiten, die sich für die beiden Vereine in der Länderspielpause ergeben.

Video: FUNKE Foto & Video