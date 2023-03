Beim VfL Bochum sind die Sorgen nun größer als auf Schalke

Bochum. Schalke 04 gelingt vor dem Derby gegen den BVB der zweite Sieg in Folge. Der VfL Bochum hat nun die größeren Sorgen. Ein Kommentar.

Das Glücksgefühl wird die Spieler des FC Schalke 04 in dem Moment gar nicht daran gedacht haben lassen. Aber als Manuel Riemann kurz vor der Pause des Revierderbys den Ball ins eigene Tor bugsiert hatte, Bochums Torhüter mal wieder ungläubig den Kopf schüttelte, was man von ihm in der Häufigkeit halt aus den vergangenen Jahren überhaupt nicht kennt – da war den Königsblauen Beachtliches gelungen. Erstmals seit dem elften Spieltag war Schalke nun seit 16.15 Uhr nicht mehr Schlusslicht der Bundesliga. Das ist nun der VfL Bochum.