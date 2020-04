Schalke Unser mit Corona und Hopp

Gelsenkirchen. Die 102. Ausgabe des Schalker Fan-Magazins Schalke Unser erscheint am Donnerstag. Diesmal allerdings unter erschwerten Bedingungen.

Fußballspiele ohne Zuschauer: Was in der Bundesliga aller Voraussicht nach bald Realität wird, stellt die Macher des Fan-Magazins Schalke Unser vor eine große Herausforderung. Schließlich verteilen sie ihre 5000 Hefte normalerweise an Spieltagen an mehreren Stellen rund um die Veltins-Arena und bitten dabei um eine kleine Spende. Da dies wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht möglich sein wird, geht das Schalker Unser nun andere Wege: Die auf 1000 Stück limitierte 102. Ausgabe wird ab Donnerstag online unter www.schalke-unser.de, in der Buchhandlung Junius sowie der Bahnhofsbuchhandlung zum Preis von zwei Euro erhältlich sein. Nur Mitgliedern des Schalke-Unser-Trägervereins und der Schalker Fan-Initiative sowie Partnern und Helfern des Hefts wird eines der von Hand nummerierten Exemplare zugeschickt.

Schalke Unser in einer limitierten Auflage

„Wir sind ein gemeinnütziger Verein und leben von Spenden“, erklärt die Redaktion die limitierte und diesmal nur zum Festpreis erhältliche Ausgabe. Inhaltlich steht diese aber nicht nur im Zeichen des Coronavirus, sondern blickt unter anderem auch auf die Debatte, die die Spruchbänder gegen Dietmar Hopp, den Mäzen der TSG Hoffenheim, ausgelöst haben. In zwei Chroniken beleuchtet das Schalke Unser die Ereignisse in den Stadien und warum Hopp von manchen derart angefeindet wird. (AA)