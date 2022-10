Schalke-Schock: Van den Berg und Zalazar fallen bis Jahresende aus

Gelsenkirchen. Bittere Nachricht für den FC Schalke 04: Sepp van den Berg und Rodrigo Zalazar werden in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr für S04 absolvieren.

Wie sehr die Fans des FC Schalke 04 Rodrigo Zalazar mögen, zeigte sich, als im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntagabend die 22. Minute angebrochen war. Mit 0:2 lag Schalke zurück, als Trainer Frank Kramer die Ersatzspieler zum Aufwärmen schickte. "Zalazar! Zalazar! Zalazar!" riefen die Fans. Nun wird der Publikumsliebling vorerst fehlen - genau wie Sepp van den Berg.

Verletzte sich am Sonntagabend: Schalke-Profi Rodrigo Zalazar. Foto: Getty Images

Van den Berg, der in der 53. Minute verletzt ausgewechselt werden musste, zog sich eine schwere Bänderverletzung am Sprunggelenk zu, ursprünglich hatte Schalke sogar einen Bruch befürchtet. Zalazar, der erst zur Pause eingewechselt worden war, erlitt einen Mittelfußbruch. Für ihn ist die Verletzung doppelt bitter - den Traum von der WM-Teilnahme mit Uruguay kann er nun vergessen.

„Das ist extrem bitter“, sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder, der bereits unmittelbar nach dem Abpfiff geahnt hatte, dass das Duo längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. In der Mixed Zone sprach er, angesprochen auf die Verletzung van den Bergs, im Plural von "Verletzten". Bis zur Winterpause bestreiten die Knappen noch acht Partien: sieben in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal.

Schröder bemühte sich, in einer Vereinsmitteilung Mut zu machen: "In der Vergangenheit haben wir bereits mehrfach gezeigt, dass wir verletzungsbedingte Ausfälle, so schwer sie wiegen, als Gruppe auffangen können – das werden wir auch dieses Mal schaffen. Wir haben absolutes Vertrauen in den Kader. Sepp und Rodri wünschen wir gute Besserung. Beide werden unsere volle Unterstützung bekommen, damit sie möglichst bald wieder auf dem Platz stehen können.“

Außer van den Berg und Zalazar stehen auch die Innenverteidiger Marcin Kaminski (Operation nach Schnittwunde an der Wade) und Ibrahima Cissé (Oberschenkel-Verletzung) nicht zur Verfügung. In der Abwehr schlägt nun die Stunde von Leo Greiml. Zalazar war ohnehin nicht erste Wahl. Dominick Drexler behält im Mittelfeld-Zentrum seinen Stammplatz.

