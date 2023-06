Schalke: van den Berg verpasst U21-EM - Entscheidung früher?

Schalke: So lief die Mitgliederversammlung am Samstag

Gelsenkirchen. Erst nach der U21-EM wollte Sepp van den Berg entscheiden, wo er seine Zukunft verbringt. Nun wird die Schalke-Leihgabe die EM verpassen.

Bleibt Sepp van den Berg noch ein Jahr beim FC Schalke 04 oder nicht? Diese Frage könnte früher beantwortet werden als ursprünglich vorgesehen: Der 21-Jährige wird nicht mit der niederländischen U21-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Rumänien und Georgien teilnehmen. Er zog sich im Trainingslager in Österreich eine Oberschenkelverletzung zu und reiste ab. Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam) wurde nachnominiert.

Verletzt: Schalkes Sepp van den Berg. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Sepp van den Berg auf Schalke lange verletzt

Für van den Berg geht damit eine verkorkste Saison zu Ende. Der Innenverteidiger war auf Leihbasis vom FC Liverpool zu den Königsblauen gekommen, hatte sich aber Anfang Oktober 2022 eine schwere Knöchelverletzung zugezogen, die für eine sechsmonatige Pause sorgte. Erst in der Endphase des Abstiegskampfes kehrte er zurück, zeigte gute Leistungen. Bei der U21-EM wollte er sich für attraktive Vereine empfehlen. Das klappt nun nicht.

Steigen nun die Chancen der Schalker, van den Berg zu behalten? Trainer Thomas Reis hat sich klar positioniert - für die noch offene Position in der Innenverteidigung sei van den Berg der Wunschkandidat, sagte Reis. Sportvorstand Peter Knäbel ergänzte, er würde die Verantwortlichen in Liverpool gut kennen: Es sind Trainer Jürgen Klopp und der neue Sportdirektor Jörg Schmadtke. Schalke verabschiedete acht Spieler offiziell - aber nicht van den Berg.

Klar ist, dass für van den Berg eine erneute Leihe anstehen dürfte. Sein Vertrag wurde bis Juni 2026 verlängert, es ist aber unwahrscheinlich, dass er viele Spiele für die Reds bestreiten würde - aktuell stehen Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Joel Matip und Nathaniel Philips für diese Position unter Vertrag.

Van den Berg spielte bereits auf Leihbasis für Preston North End (Februar 2021 bis Juni 2022 / 66 Spiele, 2 Tore) in der zweiten englischen Liga, bevor er nun zu den Königsblauen (9 Spiele, 1 Tor) weiterverliehen wurde und seinen Marktwert auf fünf Millionen Euro steigerte. Eine Kaufoption enthielt der Leihvertrag nicht.

Schalke: Van den Berg im Interview - "Gab erste Gespräche"

Van den Berg sagte im Interview mit dieser Zeitung vor Saisonende über seine Situation: "Mit den Verantwortlichen gab es schon erste Gespräche über einen Verbleib auf Schalke. Aber wir müssen abwarten.Im Sommer hoffe ich dann, bei der U21-Europameisterschaft dabei zu sein. Erst danach wird sich wohl entscheiden, wo ich in der kommenden Saison spiele – ähnlich lief es schon in den vergangenen drei Jahren." Die Ungewissheit sei manchmal belastend: "In manchen Momenten ist es schwer und belastend, nicht zu wissen, in welchem Land ich in ein paar Monaten leben werde. Man möchte gern an einem Ort sesshaft werden."

Wird es doch Schalke? Auch dem FSV Mainz 05 wird Interesse an van den Berg nachgesagt. Eine Antwort könnte schon bald folgen.

