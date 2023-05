Schalke: Verkauf von Jordan Larsson wird wahrscheinlicher

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet vom Training des FC Schalke 04 über die Neuigkeiten vor dem entscheidenen Spiel am letzten Spieltag gegen RB Leipzig.

Gelsenkirchen. Als Leihspieler überzeugt Jordan Larsson beim FC Kopenhagen. Schalke 04 könnte die gute Entwicklung des Stürmers Millionen einbringen.

Für Jordan Larsson läuft es beim FC Kopenhagen immer besser. Beim dänischen Spitzenklub wurde der 25 Jahre alte Offensivspieler im Laufe der vergangenen Monate zu einer festen Größe und er glänzt regelmäßig als Torjäger. Auch am vergangenen Wochenende, beim 4:3-Sieg gegen Aarhus GF traf Larsson wieder für Kopenhagen: sein fünftes Tor im 14. Pflichtspiel.

Nicht nur für die Dänen ist das eine gute Nachricht – auch beim FC Schalke 04 registriert man den Aufwärtstrend bei Jordan Larsson, denn aktuell ist er nur von den Königsblauen an den FC Kopenhagen ausgeliehen. Sollte der FCK den Angreifer fest verpflichten wollen, müssten sie die vertraglich vereinbarte Kaufoption ziehen und im Zuge dessen 2,2 Millionen Euro nach Gelsenkirchen überweisen.

Schalke-Leihgabe Jordan Larsson würde gern beim FC Kopenhagen bleiben

„Wir sind zufrieden mit dem, was er auf dem Spielfeld zeigt“, lobte Kopenhagens Trainer Jacob Neestrup die S04-Leihgabe zuletzt. Sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum konnte Larsson seinen Coach in den vergangenen Wochen überzeugen. „Ich denke einfach, dass er ein guter Spieler ist.“

Passend dazu berichtet die dänische Zeitung B.T., dass sich der FC Kopenhagen in aussichtsreichen Gesprächen mit dem Stürmer über eine Weiterbeschäftigung über das Saisonende hinaus befindet. Auch Larsson erklärte in einem Interview vor einigen Wochen bereits, dass er gern in Kopenhagen bleiben würde.

Wohl auch, weil er beim FC Schalke 04 nicht glücklich wurde. Erst im Sommer 2022 kam der Sohn der schwedischen Fußball-Ikone Henrik Larsson von Spartak Moskau nach Gelsenkirchen. Die hohen Erwartungen konnte der schnelle Offensivspieler aber nie erfüllen. In elf Bundesligaspielen für S04 blieb Larsson ohne Torbeteiligung.

